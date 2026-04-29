40. Uluslararası Ankara Müzik Festivali orkestra konseri ile kapanışını yapacak

Sevda Cenap And Müzik Vakfı’nın T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yerli ve yabancı kurumların katkıları ile düzenlediği, Sabancı Vakfı’nın ve And TSS’nin Onur Üyesi olduğu 40. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, yarın geleneklerine uygun bir şekilde her yıl olduğu gibi bir senfonik orkestra konseri ile kapanışını yapacak.

Festivalin 40. yılı ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO) 200. Kuruluş Yılı’nı ve 40 yıldır süren işbirliği ve dostluğu kutlamanın gururu ile bu anlamlı dönüm noktasında konser Ankara’nın kültürel yaşamına, CSO’ya ve Festivale değerli katkılar sunmuş olan Sevda Cenap And Müzik Vakfı’nın 28 yıl Başkanlığını yapmış olan Mehmet Başman anısına gerçekleşecek.

Türkiye Cumhuriyeti’nin çoksesli müzik hareketinin başladığı Başkent Ankara’nın sanatsal kapasitesinin yansıtılmasını ilke edinmiş Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nde özel projeler ile yer almış, CSO ve Devlet Çoksesli Korosu’nun katılımı sadece müzikal bir destek değil, aynı zamanda 40 yılın dostluğunu ve işbirliğini yansıtan bir kültürel birlikteliktir.

Kökeni 19. yüzyıldaki Muzıka-i Hümayun’a uzanan, Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonu doğrultusunda Ankara’da yeniden yapılandırılan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, yaklaşık iki asırlık kesintisiz sanat yolculuğunu 200. kuruluş yıldönümü etkinlikleriyle kutluyor. Türkiye’de çoksesli müzik kültürünün yerleşmesinde öncü rol üstlenen ve ülkemizi uluslararası platformlarda başarıyla temsil eden CSO, köklü geçmişini çağdaş üretimle buluşturmayı sürdürüyor.

DÜNYADA İLK SESLENDİRİLİŞLERİ YAPILACAK

CSO ve Vakıfın, Türk bestecilerin eser üretimine ve seslendirilmesine olanak yaratma ilkesinin de yaşanacağı konserde Erberk Eryılmaz ve Onur Türkmen’in Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası siparişi olarak eserlerinin dünyada ilk seslendirilişleri yapılacak. CSO’nun 200. Kuruluş Yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen bu tarihi gecede, orkestrayı Daimi Şef Cemi’i Can Deliorman yönetecek. Şef Burak Onur Erdem Yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosu’nun dünya prömiyerinde yer alacağı konserin solistleri dünyanın en iyi orkestralarından Berlin Filarmoni Orkestrası’nın solo arpisti Marie-Pierre Langlamet ve soprano Görkem Ezgi Yıldırım, Anadolu üflemeli çalgıları sanatçısı Buğra Kutbay, keman sanatçısı Ceren Türkmenoğlu, Anadolu vurmalı çalgıları sanatçısı Ramazan Konak, synethesizer sanatçısı Erberk Eryılmaz olacak.