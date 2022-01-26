41. İstanbul Film Festivali ulusal jürileri belirlendi

26 Ocak 2022 Çarşamba, 04:00

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 8-19 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak 41. İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ve Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’nü kapsayan Türkiye Sineması filmlerini değerlendirecek olan jüri üyeleri belirlendi.

Festivalin Ulusal Yarışma jüri başkanlığını, yönetmen ve senarist Onur Ünlü üstleniyor. Onur Ünlü başkanlığındaki Ulusal Yarışma Jürisi’nin diğer üyeleri oyuncu Demet Evgar, görüntü yönetmeni Barış Özbiçer, sanatçı ve eğitmen İnci Eviner ve yapımcı Marsel Kalvo.

BELGESEL

İstanbul Film Festivali’nin belgesel sinemayı ve belgeselcileri desteklemek amacıyla düzenlediği Ulusal Belgesel Yarışması’nda en iyi filme 20 bin TL değerinde En İyi Belgesel Ödülü verilecek. Ulusal Belgesel Yarışması jüri üyeleri yönetmen Kıvılcım Akay, akademisyen ve sinema yazarı Melis Behlil ve yönetmen Yunus Emre Yalçın.

KISA FİLM

Jürinin seçeceği En İyi Kısa Film, Anadolu Efes tarafından 10 bin TL ile ödüllendirilecek. Ulusal Kısa Film Yarışması jüri üyeleri yapımcı Cihan Aslı Filiz, oyuncu Aslı İnandık ve yönetmen Malaz Usta.

Festivalin Türkiye Sineması bölümünde yer alan Türkiye yapımı uzun metrajlı kurmaca ilk filmlere verilen Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisinde yönetmen Nisan Dağ, sinema yazarı ve film programcısı Cédric Succivalli ve yapımcı Çağıl Bocut yer alıyor.