43'üncü İsmail Dümbüllü Ödülü'nü Şener Şen aldı: ‘Tiyatro iyidir...’

Yayınlanma: 29.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 29.03.2025 - 04:58

Şen’e ödülü dün, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde MSM’de düzenlenen törenle verildi. MSM öğrencilerinin verdiği ödüle gerekçe olarak “Zengin Mutfağı” adlı oyunda gösterdiği performansı gösterildi. MSM’de yapılan törene gazetemizin yazarı Müjdat Gezen, MSM öğretmenleri ile öğrencileri, tiyatro sanatçıları Zeynep Özyağcılar, Melih Ekener, Onay Kaya ve Gizem Ergün katıldı.

‘ÇÖP DÜNYA’ SAHNELENDİ

Törenin başlangıcında tiyatro sanatçısı Çiçek Dilligil, Hayati Asılyazıcı’nın yazdığı 27 Mart Dünya Tiyatro Günü Ulusal Bildirisi’ni okudu. Dilligil, bildiriyi okuduktan sonra “Sanıyorum son yılların en önemli bildirgelerinden biriyle karşı karşıyayız. İçinde bulunduğumuz dönem de buna hizmet ediyor maalesef. Tiyatro iyidir, iyileştirir. Lütfen herkese söyleyin, bizi yalnız bırakmasınlar” dedi. Bildirinin ardından Müjdat Gezen’in yazdığı ve yönettiği, MSM oyuncularının oynadığı “Çöp Dünya” adlı kısa oyun sahnelendi. Oyunda kadına şiddet, bebek ölümleri, sokaklarda yaşanan şiddet, çevre kirliliği ve savaşlara karşı toplumun bakış açısı anlatılıyor.

Ödülü Müjdat Gezen’den ve MSM öğrencilerinden alan Şener Şen, “Bu ödülün sizler tarafından bana verilmesi çok önemli. Bu çileli oyunculuk yolunda içinizdeki aşk, heyecan, tutku sizi mutlak bir yere götürecek” dedi.

Gezen de “İlk İsmail Dümbüllü Ödülü’nü Münir Özkul’a ‘Kanlı Nigar’ oyunuyla vermiştim, Şener’e de her filmiyle her oyunuyla vermek lazım, kısmet bugüne oldu” ifadelerini kullandı.

Şener Şen aynı zamanda, yedi sezondur sahnelenen “Zengin Mutfağı” oyununun bu sezon biteceğini açıkladı.