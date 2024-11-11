44. İstanbul Film Festivali başvuruları açıldı

Yayınlanma: 11.11.2024 - 16:03

Güncelleme: 11.11.2024 - 16:18

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından ilk kez 1982 yılında bir sinema haftası olarak düzenlenen İstanbul Film Festivali, 11-22 Nisan 2025 tarihleri arasında 44. kez gerçekleştirilecek.

Dünya sinemasının en çok konuşulan örneklerinden sinemamızın en yeni yapımlarına, uluslararası festivallerde prömiyer yapmış ödüllü filmlerden klasiklere ve yeni keşiflere, efsane yönetmenlerin iz bırakan başyapıtlarına ve kült filmlere; söyleşiler, özel gösterimler ve festival sohbetlerinin yanı sıra Türkiye’nin ilk ortak yapım marketi Köprüde Buluşmalar ile sinema endüstrisinin kalbinin attığı İstanbul Film Festivali’ne başvurular açıldı.



Festival programında yer alacak filmler için son başvuru tarihi 11 Ocak 2025. Yalnızca çevrimiçi yapılacak başvurular için ayrıntılı bilgi festivalin resmi web sitesi film.iksv.org’da yer alıyor. Festival yönetmeliklerine de aynı adresten ulaşılabilir.