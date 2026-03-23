45. İstanbul Film Festivali, 9 Nisan'da başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 45. İstanbul Film Festivali, 9-19 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Seçkisinde 127 uzun metraj ve 13 kısa filmin yer aldığı festivalin basın toplantısı The Marmara Taksim'de yapıldı.

FESTİVAL FİLMLERİ YEDİ SALONDA GÖSTERİLECEK

Gösterimler, Beyoğlu'nda Atlas ve Beyoğlu Sinemaları, Şişli'de CineWAM Premium+ City's Nişantaşı, Kadıköy'de ise Kadıköy Sineması, Sinematek/Sinema Evi ve Paribu Cineverse Nautilus olmak üzere 7 salonda yapılacak.

Katalan yönetmen Isabel Coixet'in "Üç Veda" (Three Goodbyes) filmiyle açılışı yapılacak festivalde, "Sinema Onur Ödülleri" bu yıl oyuncu Nilüfer Aydan ve İtalyan belgesel yönetmeni Gianfranco Rosi'ye takdim edilecek.

"ALTIN LALE" İÇİN 15 FİLM YARIŞACAK

Türkiye ve dünya sinemasından nitelikli ve ödüllü yapımlarını izleyiciyle buluşturacak festivalde, uluslararası jüri tarafından değerlendirilecek "Altın Lale Yarışması"nda bu yıl 15 uzun metraj film yer alıyor.

Yarışmada Yeşim Ustaoğlu, Ali Vatansever ve Banu Sıvacı'nın yanı sıra Bi Gan ve Markus Schleinzer gibi uluslararası isimlerin eserleri de büyük ödül için yarışacak.

"Dünden Bugüne Klasikler" bölümünde Pedro Almodovar, Sergei Eisenstein ve Andrzej Wajda gibi dünya sinemasına yön veren usta yönetmenlerin filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Yönetmen David Mackenzie'nin başkanlığını yürüteceği jüride, Berlin EFM Direktörü Tanja Meissner, oyuncu Ekin Koç, akademisyen Prof. Dr. Aslı Tunç ve yapımcı Rodrigo Areias bulunuyor.

Festivalde ayrıca, yönetmenlerin ilk veya ikinci filmlerinin yarıştığı "Yeni Bakışlar", dünya sinemasından seçkilerin yer aldığı "Devrialem", belgesellerin sunulduğu "Belgesel Kuşağı" ve "Dünden Bugüne Klasikler" başlıklı tematik bölümler de bulunacak.

"ACI HAYAT" RESTORE EDİLMİŞ KOPYASIYLA GÖSTERİLECEK

Metin Erksan'ın senaryosunu yazdığı, Türkan Şoray ve Ayhan Işık'ın başrollerini paylaştığı 1962 yapımı "Acı Hayat" filmi, restore edilmiş kopyasıyla yeniden beyaz perdede olacak.

Türkiye'den yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturan "Köprüde Buluşmalar" etkinliği ise 14-16 Nisan'da çeşitli mekanlarda gerçekleştirilecek.

Festival biletleri 27 Mart'ta genel satışa sunulacak.

Öğrenciler, "Genç Bilet" uygulamasıyla biletleri 50 liradan temin edebilecek.