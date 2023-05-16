46 müze ücretsiz ziyaret edilebilecek
Avrupa Müzeler Gecesi kapsamında 46 müze ziyaretçilerini ücretsiz ağırlayacak.
Bu yıl Avrupada 19’uncusu, ülkemizde ise 18’incisi kutlanacak olan ‘Avrupa Müzeler Gecesi’ etkinliği kapsamında 18 Mayıs Perşembe günü aşağıda belirtilen müzeler kapanış saatlerinden itibaren 23.00’a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.
HANGİ MÜZELER ZİYARETE AÇIK OLACAK?
- Adana Müzesi
- Amasya Müzesi
- Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi
- Cumhuriyet Müzesi
- Antalya Müzesi
- Antalya Alanya Müzesi
- Antalya Demre Likya Uygarlıkları Müzesi
- Antalya Side Müzesi
- Aydın Müzesi
- Bartın Amasra Müzesi
- Burdur Müzesi
- Bursa Arkeoloji Müzesi
- Çanakkale Troya Müzesi
- Çorum Müzesi
- Edirne Müzesi
- Edirne Türk – İslam Eserleri Müzesi
- Erzurum Atatürk Evi Müzesi
- Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi
- Gazientep Arkeoloji Müzesi
- Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi
- İstanbul Arkeoloji Müzeleri
- İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi
- İzmir Arkeoloji Müzesi
- İzmir Atatürk Müzesi
- İzmir Efes Müzesi
- İzmir Ödemiş Müzesi
- Kastamonu Müzesi
- Kars Müzesi
- Kocaeli Müzesi
- Konya Karatay Çini Eserleri Müzesi
- Konya Mevlana Müzesi
- Mardin Müzesi
- Mersin Müzesi
- Muğla Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi
- Muğla Milas Uzunyuva Anıt Mezarı ve Müze Kompleksi
- Muğla Fethiye Müzesi
- Muğla Marmaris Müzesi
- Muş Müzesi
- Nevşehir Hacıbektaş Müzesi
- Niğde Müzesi
- Samsun Gazi Müzesi
- Sinop Müzesi
- Sivas Müzesi
- Tunceli Müzesi
- Uşak Müzesi
- Van Müzesi
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