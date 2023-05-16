46 müze ücretsiz ziyaret edilebilecek

Yayınlanma: 16.05.2023 - 12:56

Güncelleme: 16.05.2023 - 12:56

Bu yıl Avrupada 19’uncusu, ülkemizde ise 18’incisi kutlanacak olan ‘Avrupa Müzeler Gecesi’ etkinliği kapsamında 18 Mayıs Perşembe günü aşağıda belirtilen müzeler kapanış saatlerinden itibaren 23.00’a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.





HANGİ MÜZELER ZİYARETE AÇIK OLACAK?