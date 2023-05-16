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46 müze ücretsiz ziyaret edilebilecek

Avrupa Müzeler Gecesi kapsamında 46 müze ziyaretçilerini ücretsiz ağırlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2023 - 12:56
46 müze ücretsiz ziyaret edilebilecek
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Bu yıl Avrupada 19’uncusu, ülkemizde ise 18’incisi kutlanacak olan ‘Avrupa Müzeler Gecesi’ etkinliği kapsamında 18 Mayıs Perşembe günü aşağıda belirtilen müzeler kapanış saatlerinden itibaren 23.00’a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

HANGİ MÜZELER ZİYARETE AÇIK OLACAK?

  1. Adana Müzesi
  2. Amasya Müzesi
  3. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi
  4. Cumhuriyet Müzesi
  5. Antalya Müzesi
  6. Antalya Alanya Müzesi
  7. Antalya Demre Likya Uygarlıkları Müzesi
  8. Antalya Side Müzesi
  9. Aydın Müzesi
  10. Bartın Amasra Müzesi
  11. Burdur Müzesi
  12. Bursa Arkeoloji Müzesi
  13. Çanakkale Troya Müzesi
  14. Çorum Müzesi
  15. Edirne Müzesi
  16. Edirne Türk – İslam Eserleri Müzesi
  17. Erzurum Atatürk Evi Müzesi
  18. Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi
  19. Gazientep Arkeoloji Müzesi
  20. Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi
  21. İstanbul Arkeoloji Müzeleri
  22. İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi
  23. İzmir Arkeoloji Müzesi
  24. İzmir Atatürk Müzesi
  25. İzmir Efes Müzesi
  26. İzmir Ödemiş Müzesi
  27. Kastamonu Müzesi
  28. Kars Müzesi
  29. Kocaeli Müzesi
  30. Konya Karatay Çini Eserleri Müzesi
  31. Konya Mevlana Müzesi
  32. Mardin Müzesi
  33. Mersin Müzesi
  34. Muğla Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi
  35. Muğla Milas Uzunyuva Anıt Mezarı ve Müze Kompleksi
  36. Muğla Fethiye Müzesi
  37. Muğla Marmaris Müzesi
  38. Muş Müzesi
  39. Nevşehir Hacıbektaş Müzesi
  40. Niğde Müzesi
  41. Samsun Gazi Müzesi
  42. Sinop Müzesi
  43. Sivas Müzesi
  44. Tunceli Müzesi
  45. Uşak Müzesi
  46. Van Müzesi

müze Müzeler Haftası

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