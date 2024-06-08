49. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri açıklandı
Seçici kurul bu yıl onur ödülünün gazetemizin imtiyaz sahibi ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Alev Coşkun’a verilmesini kararlaştırdı.
Türk oyun yazarı İsmet Küntay adına kurulup, çalışmalarını aralıksız olarak 49 yıldır sürdüren Türkiye’nin en uzun soluklu ödül kuruluşunun belirlediği 2023-2024 tiyatro dönemi kazananları açıklandı. Seçici kurul bu yıl onur ödülünün gazetemizin imtiyaz sahibi ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Alev Coşkun’a verilmesini kararlaştırdı.
MESCI’YE DE ÖDÜL
Gazetemizin yazarı Ayşe Emel Mesci ise Hayati Asılyazıcı Özel Ödülü’nün sahibi oldu.
Kurucu başkan Hayati Asılyazıcı’nın başkanlığını sürdürdüğü seçici kurul, Nilgün Serimoğlu, Oya Gökberk, Şerif Köyan, Oğuz K. Oğuz, Mehmet Erhan Sar, Seda Demirel, Ahmet Duman’dan oluşuyor. Ödüllerin sahipleri ile buluşacağı tören tarihi ve yeri, yeni sezonda basın yolu ile duyurulacak.
İŞTE ÖDÜLLER
Değerlendirmeye göre ödül alanların listesi şöyle:
Onur Ödülü: Dr. Mehmet Alev Coşkun | Gazeteci, Yazar
Emek (Kadın) Ödülü: Işık Yenersu | Oyuncu, Seslendirme Sanatçısı
Emek (Erkek) Ödülü: Murat Karasu | Yönetmen, Oyuncu
Hayati Asılyazıcı Özel Ödülü: Ayşe Emel Mesci | Yönetmen, Oyuncu
Nadide Küntay Özel Ödülü: Ayşen İnci | Oyuncu, Yönetmen, Yazar, Eğitmen
İsmet Küntay Özel Ödülü: Yaşamak mı, Yoksa Ölmek mi | İBB Şehir Tiyatroları
Seçici Kurul Özel Ödülü: Devlet Ana | Ankara Devlet Tiyatrosu
Yılın En Başarılı Oyun Yazarı: Yıldırım Fikret Urağ | Otelde | SanArt Yapım ve Organizasyon
Yönetmen: Hakkı Kuş | Karar | Tekirdağ Şehir Tiyatroları
Kadın Oyuncu: Zuhal Olcay | Kel Diva | Oyun Atölyesi
Erkek Oyuncu: Berkay Ateş | Uykusuz Bir Rüya, Salim | D22
Yılın En Başarılı Yapımı: Annemden Kalan Gül Ağacı Masanın Üzerinde Çaydanlık Beyaz Bir İz Bıraktı | ba- Tiyatro ve H6 Act
Yılın En Başarılı İlk Yapımı: Bay Samir | Kozmopolitan Tiyatro...
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