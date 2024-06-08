49. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri açıklandı

Yayınlanma: 08.06.2024 - 04:17

Güncelleme: 08.06.2024 - 04:17

Türk oyun yazarı İsmet Küntay adına kurulup, çalışmalarını aralıksız olarak 49 yıldır sürdüren Türkiye’nin en uzun soluklu ödül kuruluşunun belirlediği 2023-2024 tiyatro dönemi kazananları açıklandı. Seçici kurul bu yıl onur ödülünün gazetemizin imtiyaz sahibi ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Alev Coşkun’a verilmesini kararlaştırdı.

MESCI’YE DE ÖDÜL

Gazetemizin yazarı Ayşe Emel Mesci ise Hayati Asılyazıcı Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

Kurucu başkan Hayati Asılyazıcı’nın başkanlığını sürdürdüğü seçici kurul, Nilgün Serimoğlu, Oya Gökberk, Şerif Köyan, Oğuz K. Oğuz, Mehmet Erhan Sar, Seda Demirel, Ahmet Duman’dan oluşuyor. Ödüllerin sahipleri ile buluşacağı tören tarihi ve yeri, yeni sezonda basın yolu ile duyurulacak.

İŞTE ÖDÜLLER

Değerlendirmeye göre ödül alanların listesi şöyle:

Onur Ödülü: Dr. Mehmet Alev Coşkun | Gazeteci, Yazar

Emek (Kadın) Ödülü: Işık Yenersu | Oyuncu, Seslendirme Sanatçısı

Emek (Erkek) Ödülü: Murat Karasu | Yönetmen, Oyuncu

Hayati Asılyazıcı Özel Ödülü: Ayşe Emel Mesci | Yönetmen, Oyuncu

Nadide Küntay Özel Ödülü: Ayşen İnci | Oyuncu, Yönetmen, Yazar, Eğitmen

İsmet Küntay Özel Ödülü: Yaşamak mı, Yoksa Ölmek mi | İBB Şehir Tiyatroları

Seçici Kurul Özel Ödülü: Devlet Ana | Ankara Devlet Tiyatrosu

Yılın En Başarılı Oyun Yazarı: Yıldırım Fikret Urağ | Otelde | SanArt Yapım ve Organizasyon

Yönetmen: Hakkı Kuş | Karar | Tekirdağ Şehir Tiyatroları

Kadın Oyuncu: Zuhal Olcay | Kel Diva | Oyun Atölyesi

Erkek Oyuncu: Berkay Ateş | Uykusuz Bir Rüya, Salim | D22

Yılın En Başarılı Yapımı: Annemden Kalan Gül Ağacı Masanın Üzerinde Çaydanlık Beyaz Bir İz Bıraktı | ba- Tiyatro ve H6 Act

Yılın En Başarılı İlk Yapımı: Bay Samir | Kozmopolitan Tiyatro...