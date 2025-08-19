5 bin yıllık ekmek bulunmuştu: Fransız maya şirketi sponsor oldu

Seyitgazi ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi’nde Küllüoba kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle 1996 yılında başladı. Aradan geçen zaman içerisinde kazı alanında İlk Tunç Çağı’nın kültürel özelliklerini ortaya çıkaran objelerin yanı sıra hayvan kemikleri, milattan önce 3 bin yılına uzanan taş sanduka, çömlek mezar ile birlikte yaklaşık 5 bin yıl önce Anadolu’daki ilk şehirleşme yapılanması da ortaya çıkarıldı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Türkteki başkanlığında devam eden kazı çalışmalarında geçen yıl, mayalanarak pişirilmiş ekmek bulundu. Kazı alanındaki bir evin arka odasında kapının eşik kısmına yakın ve tabana gömülmüş olarak bulunan ekmeğin, radyokarbon analizi sonuçlarında günümüzden 5 bin yıl öncesine ait olduğu belirlendi.

'30 SENEDİR İĞNEYLE KAZILIYOR'

Dünyanın farklı bölgelerindeki 60 ülkede 170 yıllık deneyim ile maya ve fermantasyon endüstrisinde hizmet veren Fransa menşeili bir marka, kazı çalışmalarına resmi destek vermeye karar verdi. Kazı alanının bulunduğu mahallede düzenlenen etkinlikle sponsorluk anlaşması kamuoyuna duyuruldu. Markanın Türkiye Genel Müdürü Ünsal Yamaner, “Biz çok küçük bir adım ve destekle ama bundan sonra adım adım bir iş birliği ile bu çok değerli tarihi kazılara sadece ekmek açısından söylemiyorum, çünkü Murat Hocanın söylediği; bir kültürü, Anadolu’nun kültürünü ortaya çıkaracağız. 30 senedir iğneyle kazılıyor, bizim desteğimizle umarım ki biraz daha ilerleyebilir ve biraz daha hızlı bir şekilde ilerleyebiliriz. Belki bu ekmeğin diğer örneklerini ve o dönemki yaşam, toplumsal düzen hakkında bir şeyler bulabiliriz diye ümit ediyorum. Umuyorum ki çok güzel şeyler yapacağız. Amacımız hem arkeolojik tarafında bu ekibe çalışma koşulları sunmak hem de bu kültürel değeri yeni bir şeyin içinde olmak. Bu beni çok heyecanlandırıyor ve çok gururlandırıyor” dedi.

‘DÜNYADA NADİR BİR KALINTIDAN BAHSEDİYORUZ’

Küllüoba Kazı Alanı Başkanı Prof. Dr. Murat Türkteki ise bu tür desteklerin kültürel miras bilincini de yaygınlaştırdığını ifade ederek, “Bugün burada Küllüoba kazısı için çok anlamlı bir adım atıyoruz. Biliyorsunuz ki arkeolojik kazı sadece toprak altındaki geçmişi ortaya çıkartmakla kalmaz, aynı zamanda bu topraklara duyulan sevgi, merak ve sorumluluğun da bir parçasıdır. Bu iş birliği sayesinde kazımız sadece sistemli ve sürdürülebilir bir şekilde devam etmeyecek, aynı zamanda geniş kitlelere ulaşmamızda ve bunun paylaşılmasını da mümkün hale getirecek. Aynı zamanda kültürel miras bilincinin de yaygınlaşması adına bu desteği çok önemli buluyorum. Dünyada nadir bir kalıntıdan bahsediyoruz, Küllüoba ekmeği. Hakikaten arkeolojik anlamda zor bulunan nadir bir kalıntı. Hepinizin katkılarıyla, Ayşe Ünlüce‘nin de destekleriyle yeniden üretiliyor. Bu bağlamda, Ayşe Ünlüce’ye tekrar teşekkür ediyorum ama bütün bunların sonucunda özellikle fermantasyonun uzmanı olan bir kuruluşun, tarihin mayasını tutan bu topraklara olan desteğini de son derece anlamlı buluyorum. Tabii ki bu arkeolojik kazı işi hem sabır hem emek hem de inanç işidir. Aynı zamanda da destek gerektiriyor. Dolayısıyla, bu desteği vererek bizimle aynı vizyonu paylaştıklarını göstermiş oldular” diye konuştu.