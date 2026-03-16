5 dalda birden 'en kötü' seçildi: Altın Ahududu Ödülleri sahiplerini buldu

Hollywood'un görkemli sahnelerinin aksine, sinema dünyasının en başarısız projelerini hicivli bir dille gündeme getiren Altın Ahududu Ödülleri (Razzie) açıklandı. Bu yıl 46'ncısı düzenlenen tören, özellikle büyük umutlarla çekilen ancak eleştirmenlerden geçer not alamayan yapımların hüsranına sahne oldu.

'WAR OF THE WORLDS' REKORA KOŞTU

Gecenin mutlak "mağlubu", H. G. Wells'in ölümsüz romanından uyarlanan "War of the Worlds" oldu. Yapım; 'en kötü film', 'en kötü erkek oyuncu', 'en kötü senaryo', 'en kötü yönetmen' ve 'en kötü yeniden yapım' kategorileri dahil olmak üzere toplam 5 ödül kazanarak 2026’nın en başarısız filmi ilan edildi. Golden Raspberry Foundation (Altın Ahududu Vakfı) tarafından yapılan açıklamada, film için "Nefret ederek izlenen kült bir klasik" nitelendirmesi yapıldı.

OYUNCU PERFORMANSLARINA AĞIR ELEŞTİRİ

Razzie seçmenleri, oyunculuk kategorilerinde de sert tercihlerde bulundu.

En Kötü Erkek Oyuncu: "War of the Worlds" filmindeki performansıyla Ice Cube seçildi.

En Kötü Kadın Oyuncu: "Bride Hard" filmindeki aksiyon sahnelerindeki "inandırıcılıktan uzak" performansı nedeniyle Avustralyalı oyuncu Rebel Wilson’a verildi.

En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu: "Gunslingers" filmindeki rolüyle Scarlet Rose Stallone ödülün sahibi oldu.

CGI Fiyaskosu: "Snow White" filmindeki bilgisayar efektleriyle oluşturulan yedi cüce karakteri, hem 'en kötü yardımcı erkek oyuncu' hem de 'en kötü ekran ikilisi' ödüllerini toplayarak bir ilke imza attı.

KATE HUDSON İTİBARINI GERİ KAZANDI

Gecenin tek olumlu ödülü olan ve daha önce Razzie adaylığı bulunan isimlerin başarılı bir geri dönüş yapması durumunda verilen "Razzie Redeemer" (Günah Çıkaran) ödülünü Kate Hudson kazandı. Daha önce birçok kez "en kötü" adayı gösterilen Hudson, "Song Sung Blue" filmindeki performansıyla bu yıl Oscar'a aday gösterilerek Hollywood tarihindeki en etkileyici "geri dönüş"lerden birine imza attı.