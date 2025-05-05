5. Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi açıldı

Yayınlanma: 05.05.2025 - 10:29

Güncelleme: 05.05.2025 - 10:29

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl beşincisini düzenlediği Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi ve Ödül Töreni düzenlendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu’nda yapılan programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mehmet Selçuk, karikatüristler, davetliler ve çok sayıda sanatsever katıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Su ve Çevre” temasıyla gerçekleştirilen yarışma ile iklim değişikliği, su kaynaklarının tükenmesi ve çevresel sorunlara dikkat çektiğini hatırlatarak, bu konuda başta DESKİ olmak üzere Büyükşehir Belediyesinin tüm birimleri ile farkındalık çalışmalarını sürdürdüğüne dikkati çekti.

“SANATLA HOŞGÖRÜYÜ VE FARKINDALIĞI ARTIRMALIYIZ”

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Sanatla birbirimizi anlamamız, hoşgörümüzü artırmamız gerekiyor. Özellikle bizim gibi siyaset yapan insanların hoşgörüye sahip olması ve eleştirel düşünceye açık olması gerekiyor. Bu güzel etkinlikte gerek jüri üyesi olarak görev alanlar, gerekse bu yarışmada eserleriyle bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Bu güzel sergimiz hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU’NA KARİKATÜR PORTRESİ SÜRPRİZİ

Konuşmanın ardından dereceye girenlerin ödülleri Başkan Çavuşoğlu tarafından verildi. Usta Karikatürist Latif Demirci adına hazırlanan özel ödülü Halit Kurtulmuş Aytoslu aldı. Aytoslu ise Başkan Çavuşoğlu’na özel hazırladığı karikatür portre çalışmasını hediye etti. 16 Nisan 2025’te duyurulan yarışmanın sonuçları ise şöyle: “18 yaş üstü kategorisinde Luc Vernimmen (Belçika) birinciliğe layık görülürken, Musa Gümüş ikinci ve Osman Çolakoğlu üçüncü oldu. Yarışmada mansiyon ödüllerini Fakhredin Dostmohamad (İran), Cemalettin Güzeloğlu ve Engin Selçuk almaya hak kazandı. 18 yaş altı kategorisinde ise M. Boran Şavluk ve Zeynep Rüya Çetin eserleriyle ödüle layık görüldü.”