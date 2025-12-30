50 yıllık türkü yolculuğu

Ruhi Su Dostlar Korosu, bundan 50 yıl önce, Genco Erkal’ın Ruhi Su’ya önerisiyle kuruldu. Erkal’la birlikte Dostlar Tiyatrosu oyuncuları şiir okudu, koro ise türkülere eşlik etti. Ruhi Su Dostlar Korosu’nun “ilk koristleri” 2014 yılında bir araya gelip çalışmalarına devam etme kararı aldılar, o gün bugündür her fırsatta verdikleri konserlerle bir geleneği devam ettiriyorlar, türküleri ayakta tutuyorlar. Koro, 50. yıl konserlerine bu akşam Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’ndeki konserle başlayacak, yıl boyunca da devam edecek. Şef Yusuf Başaran’la hem anılarını hem de yeni konserlerini konuştuk.

Dostlar Korosu ilk koristleri o dönem nasıl seçilmişti? Koristler seçilirken sese ek olarak aranan bir “ruh hali” ya da disiplin var mıydı?

1975 yılında koronun ilk koristleri, Ruhi Su’nun sınavından geçerek koroya dahil olan kişilerdi. Koroya girmenin özel bir koşulu yoktu, ancak temel müzik yeteneği olması; koroya uyum sağlaması ve en önemlisi de Ruhi Su’nun türküleri söyleyiş ve yorumlama tarzını içselleştirebilecek; çalışmalardaki ciddiyet ve disipline uyum sağlayacak kişi olması yeterliydi. Katılmak isteyen kişilere dili, dini, rengi sorulmazdı. Koronun temel harcı Ruhi Su sevgisi ve türkü söylemeyi sevmekti.

KAYITLARDA OLMAYAN ESERLER

Koro az bilinen türküleri seslendirmeye çalışıyor mu? Yeni bir albüm çalışması var mı?

İlk koristler olarak çalışmalara başladığımızda hedeflerimizden biri de Ruhi Su’nun çalıştırdığı ancak kayıtlarda olmayan eserlerden oluşan bir albüm yapmaktı. 2017 yılında çıkardığımız “Ruhi Su’dan Bize, Bizden Zamana” albümünde böyle birkaç eser var. Tabii ki kayıtlarda olmayan eserlerin sayısı çok daha fazla. Albümde kompozisyonu kurgusu el verdiği ölçüde koro kayıtlarında olmayan eserlere yer vereceğiz. Konserlerimizde seslendirdiğimiz birçok parça koro kayıtlarında olmayan parçalar. 2025 koronun kuruluşunun 50. yılı nedeniyle 50. yıl albümünü önümüzdeki aylarda çıkaracağız. Ruhi Su ile çalıştığımız o kadar çok parça var ki önümüzdeki yıllarda yeni albümlerle kayıt altına alacağız.