500T otobüsü kaybolursa

11 Kasım 2021 Perşembe, 04:00

Türkiye’nin belki de en uzun şehiriçi otobüs hattının ismi 500T. Tek yön sefer süresi, İETT’nin internet sitesinde yazdığına göre 184 dakika sürüyor. Zeytinburnu’ndan başlayan hat, Tuzla’da son buluyor, yani kıtalararası bir yolculuk. Tam 78 duraktan geçiyor. Özellikle işe gidiş-dönüş saatlerinde boş olduğu pek yok. Sürekli kullananların bu otobüs hattıyla aşk/nefret ilişkisi var, sağda solda anlatılan hikâyelerine denk gelmek çok olası. Çoktan efsane haline gelmiş bir hat...

MALEZYA UÇAĞINI ANIMSATTI...

Şimdi bu hattın dijital platform GAİN’de “500T: Kayıp Otobüs” isimli fantastik bir mini dizisi yayımlanmaya başladı. Kayıp Malezya uçağını hatırlayanlar olacaktır. Hint Okyanusu üzerinde radardan kaybolduktan sonra bir daha izine rastlanılmayan ve onlarca yolcusuyla sırra kadem basan o uçak... Peki, bu, 500T’nin başına gelse neler olurdu? Diziyi Sinan Yabgu Ünal’la birlikte yöneten ve senaryosunu yazan Murat Özsoy, bu efsane hattaki otobüsün içindeki yolcularıyla ortadan kaybolmasına dair sır perdesini aralıyor. Olayla ilgili esrarengiz teoriler, kayıp yakınları, görgü tanıkları, uzmanlar ve araştırmacı-yazarların yorumlarıyla mercek altına alınıyor. Yani bir belgesel gibi... Özellikle ABD’de yayımlanan dizilerde sıklıkla karşılaştığımız “Mockumentary (Mokümanter)” türünde bir yapım. Türkçeye “sahte belgesel” olarak çevirilen bu türün çok başarılı olan, “The Office”, “Modern Family”, “Parks and Recreation” gibi dijital platformlarda izleyebileceğiniz örnekleri var. Türkiye’de bugüne kadar çok fazla rastlanılan bir tür değil.

İNCE ESPRİLER...

Dizinin ilk iki bölümünü 500T hattına ait bir otobüste, basın gösteriminde izledik. İlk iki bölümde olayın tanıklarıyla mağdurlarıyla, kaybolan otobüsteki yolcuların yakınlarıyla yapılan, içinde komik öğeler barındıran röportajlar bulunuyor. Röportajlarda yer alan isimler gerçek hayatta örneklerine sıkça rastlanan, komik ayrıntılar arındıran kişiler: Kimisi, otobüsle birlikte kaybolan karısından boşanamadığı için yeniden evlenememe gibi derdi olan bir erkek. Kimisi, doğaüstü olayları araştıran, bu olaylar üzerine yaptığı araştırmaların yer aldığı kitabını basacak bir yayınevi bulamayan bir komplo teorisyeni. Kimisi “büyük resmi” gören, sokak röportajlarında sıkça karşılaştığımız “telefonunu göster” diyen bir adamın arkadaşları... ve tabii ki Emniyet amirlerinin açıklamaları, televizyon haberleri de dizide kendine yer buluyor.

“500T: Kayıp Otobüs”, yedi bölümden oluşuyor ve her perşembe ikişer bölüm halinde yayımlanacak. Böylece tadında bırakılması da dizinin avantajlarından, çünkü güncel ve gündeme dair yapılan göndermeler yer yer zorlama izlenimi veriyor. Ancak 20-30 dakika arasındaki süresiyle keyifli vakit geçirtebilecek, tadımlık bir dizi olmuş.