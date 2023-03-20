51. İstanbul Müzik Festivali biletleri satışta

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 17:20

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 17:20

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 51'incisi yapılacak olan İstanbul Müzik Festivali, 1-17 Haziran tarihleri arasında zengin bir programla Borusan Holding sponsorluğunda müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Festival biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için bugün başlayan indirimli ön satış döneminin ardından 24 Mart Cuma günü genel satışa çıkacak.

51. İstanbul Müzik Festivali, 1-17 Haziran tarihleri arasında, 18 farklı mekânda gerçekleştirilecek 25 konserde 60’ın üzerinde ismi ağırlayacak.

Cumhuriyet'in 100. yılından ilhamla

İlhamını Cumhuriyet’in 100. yılından alan festival programında izleyicileri, asırlar boyunca Anadolu topraklarında yaşamış birçok önemli kadın figürden ilhamla yazılan eser siparişleri; Cumhuriyet’in ilk yıllarından geleneksel Türk müziği ve İstanbul tangosu besteleri; günümüz klasik müzik dünyasının yıldız solistleri, prestijli orkestralar ve disiplinlerarası projeler bekliyor.

8 eser dünya prömiyeri yapacak

Sekiz eserin dünya prömiyeri, dört eserin ise Türkiye prömiyeri yapacağı festivalde Anne-Sophie Mutter, Barbara Hannigan, Fazıl Say, Nicolas Altstaedt, Matthias Goerne, Arabella Steinbacher, Avi Avital gibi yıldız solistlerin yanı sıra Salzburg Mozarteum Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Hollanda Kraliyet Concertgebouw Oda Orkestrası, Münih Oda Orkestrası, Borusan Quartet gibi prestijli toplulukları ağırlanacak.

Gençler tarafından gençler için başlatılan Disko Klasik serisi bu yılın yenilikleri arasında. Festivalde 2018’den bu yana TSKB’nin desteğiyle devam eden Yarının Kadın Yıldızları serisi bu sene de genç kadın müzisyenlerin eğitimlerine katkı sağlarken, onları başarılı kadın sanatçılarla festival sahnesinde bir araya getirmeye devam edecek.

Öğrenciler her yıl olduğu gibi tüm festival konserlerinde 10 TL’lik Eczacıbaşı Genç Bilet uygulamasından faydalanabilecek. Konservatuvar öğrencileri ise konserleri ücretsiz takip edebilecek.

Açılış konserinde Tekfen Filarmoni Orkestrası ve Jan Lisiecki'nin sahneyi paylaşacağı festivalin ayrıntılı programına İKSV'nin internet sitesinden ulaşılabilir.