54. İstanbul Müzik Festivali 11-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek: ‘Ânın İçinde’

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali, 11-25 Haziran tarihleri arasında müzikseverlere zengin bir program sunmaya hazırlanıyor. Programın tanıtım toplantısı dün yapıldı. Festival biletleri bugün satışa çıkıyor.

Toplantıya katılan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı festivalle ilgili olarak “1973’ten bu yana kesintisiz olarak sürdürdüğümüz festivalde bu yıl Türkiye’den ve yurtdışından nitelikli müzisyenleri izleyicilerimizle buluştururken gençlere yönelik çalışmalarımızı da genişleterek sürdürüyoruz. Konservatuvar öğrencilerine festival konserlerini ücretsiz dinleme imkânı sunmaya ve Eczacıbaşı Genç Bilet projesiyle gençlerin festivale erişimini kolaylaştırmaya da devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.

NESNELER, İLİŞKİLER...

İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya ise toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “İstanbul Müzik Festivali’ni 54. yılında, müziğin kalpleri aynı anda, aynı ritimde buluşturan o eşsiz gücünü kutlamak üzere ‘Ânın İçinde’ teması altında sunacağız. Geçicilik hayatın temel hakikatidir. Her şey değişir, hiçbir şey sonsuza dek sürmez. Nesneler, ilişkiler, düşünceler ve duygular hepsi bir akışın parçasıdır. Bu anlayış farklı felsefi ve spiritüel geleneklerin kalbinde yer alır, bize yaşamın sürekli bir dönüşüm halinde olduğunu, tutunmaya çalıştığımız her şeyin bir gün elimizden kayıp gideceğini hatırlatır. Müzik bu gerçeğin en saf ifadesidir.”

MÜZİK VE ZAMAN...

Bu yıl “Ânın İçinde” teması etrafında şekillenen festival, müziğin geçici ama etkisi kalıcı doğasından yola çıkıyor. Tıpkı hayat gibi, müzik de anın içinde doğuyor, dönüşüyor ve kayboluyor; her performans, yalnızca o ana özgü, biricik bir deneyim olarak var oluyor. Festival programı, dinleyicileri bu geçiciliği fark etmeye, anın içinde kalmaya ve müziğin zamanla kurduğu bağı yeniden düşünmeye davet ediyor.

22 KONSER

İstanbul’un mekânlarında düzenlenecek 22 konserde dünyanın dört bir yanından gelen orkestraları ve solistleri ağırlayacak 54. İstanbul Müzik Festivali’nde Viyana Senfoni Orkestrası, Kammerakademie Potsdam, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Aterballetto gibi önemli toplulukların yanı sıra Bruce Liu, Kian Soltani, Lucas ve Arthur Jussen, Behzod Abduraimov, Ian Bostridge, Iestyn Davies gibi solistlerin aralarında olduğu 80’in üzerinde sanatçı ve topluluk müzikseverlerle buluşacak. Program kapsamında, İstanbul Müzik Festivali’nin Kaan Bulak’a sipariş ettiği yeni eseri ile Güney Koreli besteci Donghoon Shin’e ortak sipariş ile yazdırılan eserin dünya prömiyerleri gerçekleştirilecek. Bir başka anonim eserin ise Türkçe seslendirilişinin dünya prömiyeri festivalde yer alacak. Böylece festival toplam üç eserin dünya prömiyerine ev sahipliği yapacak.

ONUR ÖDÜLÜ ERDENER’İN

54. İstanbul Müzik Festivali’nin onur ödülü, besteci Turgay Erdener’e sunulacak. Yaşam boyu başarı ödülü ise piyanist Maria João Pires’e verilecek. İstanbul Müzik Festivali, müzikseverlerin klasik müziği daha sakin, doğal ve özgür bir atmosferde dinleyebileceği bir “Rahat Konser” düzenliyor. Salon kurallarının esnetilebildiği, daha kapsayıcı ve erişilebilir dinleme ortamının sunulduğu “Rahat Konser”, daha sakin ve öngörülebilir bir konser ortamından fayda görebilecek herkese açık olacak.

İzleyicinin uymak zorunda hissettiği bazı davranış ve dinleme kalıplarının dışına çıkılabildiği bu konserler, otizm spektrumundaki veya duyusal hassasiyetleri olan izleyicilerin rahat edebileceği alanlar sağlayacak. Aynı zamanda bu yıl İstanbul Müzik Festivali için AYDER (Alternatif Yaşam Derneği) danışmanlığında bir erişilebilirlik rehberi de hazırlanıyor.

Festival web sitesinden PDF formatında ulaşılabilen rehber, festival programıyla ilgili kolaylıkla takip edilebilecek nitelikte metinler ve tüm festival mekânlarının ulaşım ve erişilebilirlik koşullarıyla ilgili ayrıntılı bilgi içeriyor.

EĞİTİME DESTEK

Eğitim Destek Fonu Sponsoru TSKB’nin desteğiyle sürdürülen Yarının Kadın Yıldızları serisi, bu yıl da genç kadın müzisyenlere eğitim ve performans fırsatları sunuyor; onları başarılı kadın sanatçılarla bir araya getirerek festivalde gençlere özel bir platform sağlamaya devam ediyor. Festivalin, klasik müzikle de dans edilebileceğini kanıtlayan serisi Disko Klasik bu yıl da festival programında. Her yıl yoğun ilgi gören Müzik Rotası’nın bu yılki durağı Beyoğlu. MEKE’nin gösteri sponsorluğunda gerçekleştirilecek rota Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Kilisesi’nde başlayacak, Üç Horan Ermeni Kilisesi’nin ardından Kırım Anglikan Kilisesi’nde son bulacak.