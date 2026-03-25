58. SİYAD Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 58'inci kez düzenlenen SİYAD Ödülleri’nde toplam 19 dalda ödüller sahiplerini buldu. İstanbul Modern’de düzenlenen töreni oyuncu Ece Dizdar sunarken sinema sektörünün farklı yakalarından pek çok isim bir araya geldi. Geceye damga vuran film ise Gündüz Apollon Gece Athena oldu.

Emine Yıldırım imzalı yapım "En İyi Film", "En İyi Senaryo", "Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu" ve "Giovanni Scognamillo Fantastik Film" ödüllerini kazanırken onu üçer ödül kazanan Yeni Şafak Solarken ve O da Bir Şey mi filmleri takip etti. Gürcan Keltek imzalı Yeni Şafak Solarken, "En İyi Yönetmen" ödülünün yanı sıra "En İyi Görüntü Yönetmeni" ve "En İyi Müzik" ödüllerini de kazandı.

Oyuncu ödüllerinde ise Pelin Esmer imzalı "O da Bir Şey mi" filmi dikkat çekti. Filmin başrolünü üstlenen Merve Asya Özgür, "Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı Ödülü"nü kazanırken İpek Bilgin ise aynı filmdeki performansıyla Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Performansı Ödülü’nü kazandı. Erkek kategorilerinde ise En İyi Erkek Oyuncu Performansı Ödülü’nü Ahmet Rıfat Şungar (Gecenin Kıyısı), Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Performansı Ödülü’nü ise Barış Gönenen (Gündüz Apollon Gece Athena) kazandı.

SİYAD üyeleri ayrıca, Dijital Platformlarda Gösterime Giren En İyi Yerli Film kategorisinde Aybüke Avcı’nın Domates, Biber, Depresyon filmini, belgesel kategorilerinde ise Orhan Eskiköy’ün Ev ve Çağla Gillis’in E Blok, Daire 5 filmlerini ödüllendirdi. En İyi Kısa Film ödülü Kirpik filmine giderken Ahmet Uluçay Umut Ödülü ise Yaşarım Bence (Müzisyen Olan Değil) filminin yönetmeni Toprak Işık’ın oldu.

Törende ayrıca Biket İlhan ve Selma Güneri’ye onur, Susma Bitsin’ne ise emek ödülü takdim edildi. Biket İlhan, SİYAD Onursal Başkanı Atilla Dorsay’ın konuşmasıyla sahneye davet edilirken Selma Güneri ise ödülünü Ediz Hun’un elinden aldı.