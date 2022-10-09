59. Altın Portakal Film Festivali'nde 'Karanlık Gece' filmine ödül yağdı!
59. Altın Portakal Film Festivali'nde kazananlar belli oldu. Yapımcılığını Baykuş Yapım-Bülent Makar, BKM-Necati Akpınar ve Nar Film-Soner Alper'in üstlendiği Karanlık Gece filmine iki ödül birden verildi.
59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda 10, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda 10, Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda 10, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda 12 film yarıştı.
Farklı etkinliklerin ve film gösterimlerinin gerçekleştirildiği festival haftasında 5 farklı noktada gösterilen 66 film izleyicilerle buluştu.
EN İYİ SENARYO VE EN İYİ FİLM KARANLIK GECE'NİN
Özcan Alper’in yönetmenliğini yaptığı ve senaryosunu Murat Uyurkulak ile kaleme aldığı Karanlık Gece filminin kadrosunda Pınar Deniz, Berkay Ateş, Cem Yiğit Üzümoğlu, Taner Birsel ve Sibel Kekilli yer alıyor.
Yapımcılığını Baykuş Yapım-Bülent Makar, BKM-Necati Akpınar ve Nar Film-Soner Alper'in üstlendiği Karanlık Gece, Altın Portakal Film Festivali'nde 59. yılın En İyi Filmi olarak seçildi.
En İyi Film: Karanlık Gece (Yönetmen: Özcan Alper)
En İyi Senaryo: Özcan Alper, Murat Uyurkulak / Karanlık Gece
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