69. Sait Faik Hikâye Armağanı’nın Kazananı Belli Oldu

Yayınlanma: 11.05.2023 - 14:08

Güncelleme: 11.05.2023 - 14:08

69. Sait Faik Hikâye Armağanı’nın bu yılki kazananı belli oldu. Ayşegül Devecioğlu’nun “Anatomi Dersi (Metis Yayınları)” adlı kitabı oy birliğiyle ödüle layık görüldü.

Doğan Hızlan’ın başkanlığını üstlendiği, Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Beşir Özmen (Darüşşafaka Cemiyeti Temsilcisi), Metin Celal ve Jale Özata Dirlikyapan’dan oluşan Seçici Kurul, 69. Sait Faik Hikâye Armağanı’nın verilme gerekçesiniyse şöyle açıkladı: Dünyaya, insan ilişkilerine, toplumsal uzlaşımlara bakmanın farklı yollarını gösterdiği, duyguların kolayca gösterişe varabilecek patlamalarından uzak durarak, soğukkanlı, ince ayarlı cümlelerle yazdığı öyküleriyle Ayşegül Devecioğlu'nun Anatomi Dersi adlı kitabına oy birliğiyle vermeyi kararlaştırdı.

Sait Faik Hikâye Armağanı

1955’te yazarın annesi Makbule Abasıyanık’ın kurduğu Sait Faik Hikâye Armağanı, 1964’ten beri Darüşşafaka Cemiyeti tarafından sürdürülüyor. Sait Faik’in annesi Makbule Abasıyanık’ın vasiyetnamesi doğrultusunda dönemin ileri gelen edebiyatçılarından oluşan jüri, o yıl içinde yazılmış en başarılı ve üstün hikâye kitabını seçerek Sait Faik Hikâye Armağanı’nı veriyor. Armağan, 2012’den bu yana Darüşşafaka Cemiyeti ile Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenleniyor.

Her yıl yazarın vefat yıl dönümü olan 11 Mayıs tarihinde açıklanan armağan geçen yıl, “Yok Yolcu” adlı kitabıyla Kâmil Erdem’e verilmişti.

Ayşegül Devecioğlu kimdir?

1956 doğumlu. İstanbul'da yaşıyor. 1977 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden öğrenimini tamamlayamadan ayrıldı. 1986'dan sonra gazete, dergi ve televizyonlarda çalıştı. Çeşitli dergilerde makaleleri, denemeleri yayımlandı. Ağlayan Dağ Susan Nehir romanıyla 2008 Orhan Kemal Roman Armağanı’nı kazandı.