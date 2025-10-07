'7 Ölümcül Günah' Karagöz Oyunu İlk Kez Sahnelendi

Karagöz gölge oyunu külliyatına yeni bir eser daha eklendi. Amerikalı sanat koleksiyoncusu ve küratör Walter L. Meyer’in salonunda gerçekleştirilen gösterimde, 50 kişilik bir izleyici topluluğu ‘7 Ölümcül Günah’ adlı oyunun ilk iki performansını izledi.

Oyun, Karagöz araştırmacısı, oyun yazarı ve tasvir yapımcısı Aziz Murat Aslan tarafından sahneye taşındı. 13 sahneden oluşan eser, yedi erdemli ve yedi günahkâr karakterle klasik iyi-kötü çatışmasını metafiziksel bir yaklaşımla anlatıyor. Aziz, 35 figürü geleneksel yöntemlerle hazırlarken, 7 ölümcül günahı hem yapısal hem de sunum açısından yenilikçi bir bakışla sahneye taşıdı.

Oyun, geleneksel beyaz perde yerine sanatçının bazı resimlerinin tam ekran olarak yansıtıldığı bir perde üzerinde sergilendi. Figürler bu görüntülerin önünde sahne alırken, Alihan Yılmaz’ın bestesi olan batı tarzı orkestra müziği, oyunun dramatik anlarını destekledi. Başlangıçta Aziz, perde arkasında Özbek rubabı eşliğinde şarkı söyleyerek performansa giriş yaptı. Oyunun finalinde ise tüm ana karakterler perdede uçarak selam verdi, izleyiciler sahnedeki figürleri alkışladı.

Gösterim mekânının samimi atmosferi, izleyicilere çocukluk anılarını ve eski meyhane havasını hatırlattı. Prodüksiyon sürecinde Murat Akgül ve Başak İlhan, Aziz’e perde arkasında yoğun destek sağladı.

Aziz Murat Aslan’ın diğer yayınları arasında “Hayal Min-evvelinden Min-sonrasına Karagöz,” “Gölgeden Surete, Suretten Hayale, Hayalden Hakikate: Karagöz,” “Karagöz Komedileri” ve “Toramanlı Karagöz” yer alıyor.