76. Cannes Festivali’nin seçkileri tamamlandı: Bağımsız ve özgür seçime ‘Dönüş’

Yayınlanma: 26.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 26.04.2023 - 04:00

On beş gün önce, ana seçkiye alınıp alınmayacağı konusundaki kararın, filmin yönetmenine, iki set çalışanına ve yapımcısına yönelik, sırasıyla hakaret, taciz ve usulsüzlük şikâyetleri nedeniyle askıya alındığı bildirilen “Dönüş” (Le retour), ana seçkiye kesin dönüş yaptı.

REKORA KATKI

Bu durumda, Altın Palmiye’nin yedinci kadın adayı olan Catherine Corsini, kadın yönetmenlerin festival tarihinde ilk kez üçte bir oranına çıkması rekoruna da katılmış bulunuyordu. Filmin liste dışı kalması gerektiğini savunan bazı feminist çevreler için teselli unsuru oluşturmuş bile olabilir bu rekor...

Böylece, Cannes Festivali programının, sosyal medyanın pompaladığı “sivil toplum mahkemelerinin” hukukçu olmayan radikal savcı ve militan yargıçları tarafından değil; festivalin, sanatsal tercihlerinin öznelliğini hiçbir zaman yadsımayan, özgür ve bağımsız seçiciler kurulu tarafından oluşturulduğunun altı, bir kez daha kalınca çizilmiş oldu.

Catherine Corsini ile birlikte yarışmalı ana bölüme alındığı açıklanan diğer Fransız yönetmen Jean-Stéphane Sauvaire’in, “Black Flies” adlı filminin baş oyuncusunun Sean Penn olduğu bilgisini de bu arada hatırlatalım...