76’ncı Berlin Uluslararası Film Festivalleri’nde güçlü bir Türk seçkisi: Berlinale’de Türk filmleri rüzgârı

Avrupa’nın önde gelen film festivallerinden birisi Berlin Uluslararası Film Festivali. Son yıllarda İsrail’in Filistin’e yönelik soykırımını aklama yönünde tavır takınan ve boykotlarla gündeme daha çok gelen festivalin bu yıl 76’ncısı düzenlenecek.

12-22 Şubat tarihleri arasında yapılacak festivalde bu yıl Türk sineması rüzgârı esecek.

YEDİ YIL SONRA İLK

Yönetmen Wim Wenders başkanlığındaki “Altın Ayı” jürisinin karşısına, bu yıl iki Türk yönetmenin filmi çıkacak: Emin Alper imzalı “Kurtuluş” ve İlker Çatak imzalı “Sarı Zarflar”.

Alper’in beşinci uzun metraj filmi olan “Kurtuluş”, korucu Hazeran aşireti ile Bezariler arasındaki toprak çatışmasını odağına alıyor. Film, iktidar mücadelesi ve kurtuluş vaadi etrafında şekillenen karanlık bir köy hikâyesi. Dünya prömiyerini Berlinale’de yapcak filmin oyuncu kadrosunda Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman, Naz Göktan, Özlem Taş, Eren Demir, Selim Akgül, Hichi Demi ve Nazmi Karaman gibi isimler yer alıyor.

Kurtuluş

Film, yönetmenin 2019’da, yine aynı bölümde yarışan “Kız Kardeşler” filminden yedi yıl sonra, Türkiye’den ana yarışmaya kabul edilen ilk yapım olma özelliğini taşıyor.

73’üncü Berlin Film Festivali’nin “Panorama” bölümünde dünya prömiyerini yapan ve Almanya’nın Oscar adayı olarak seçilen “Öğretmenler Odası” filminin yönetmeni İlker Çatak’ın yeni filmi “Sarı Zarflar” da merakla beklenen filmlerden. Otoriter baskının özel hayatlara nasıl sızdığını ve aileleri içeriden nasıl parçaladığını anlatan politik bir drama olarak tanımlanan, sanat ve akademi çevresinde geçen hikâye, sanatçı bir çift olan Derya ve Aziz’in hikâyesini anlatıyor.

Sarı Zarflar

Almanya-Fransa-Türkiye ortak yapımı olan filmin başrollerini Özgü Namal ve Tansu Biçer paylaştırken filmin oyuncu kadrosunda İpek Bilgin, Elya Cabas gibi isimler bulunuyor.

ÖDÜLLÜ YÖNETMEN

Festivalin “Forum Expanded” bölümünde, 31’inci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde, “Hiçbir Şey Yerinde Değil” filmiyle “en iyi yönetmen” dahil üç ödül kazanan Burak Çevik’in deneysel anlatımıyla dikkat çeken kısa filmi “İki Laborantın Yorgun Saatleri” yer alıyor.

Gece yarısında bir laboratuvarda geçen film, bilimsel gerçeklik ile sezgisel algı arasındaki sınırda dolaşan iki kadının içsel yolculuğunu şiirsel bir dille aktarıyor. Filmin başrollerini Nalan Kuruçim, Bahar Çevik ve Didar Püren Erbek paylaşıyor.

BİR KISA BİR UZUN

“Forum” bölümünde ise iki Türk yapımı öne çıkıyor. Ergenliğin eşiğindeki bir çocuğun büyüme sancılarını ve toplumsal baskıyla kurduğu ilişkiyi anlatan Dalya Keleş’in kısa filmi “Yerçekimi” ile kuraklıkla yüzleşen bir köyde geçmişle hesaplaşan bir kadının hikâyesini merkezine alan Banu Sıvacı’nın ikinci uzun metrajı “Günyüzü”. Filmin kadrosunda Selva Erdener, Süleyman Kadim Kabaali, Asena Hotamış, Kerem Özdoğan ve Okan Selvi yer alıyor