78. Cannes Film Festivali ana seçkileri açıklandı: Yaratıcı sinema

Yayınlanma: 11.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 11.04.2025 - 04:07

Son yıllarda Venedik’ten Cannes’a doğru kayma eğiliminde olan ana akım Amerikan sinemasının daha fazla yer almasına izin verilmeden temel dengeler korunmuş. 13 Mayıs tarihinde yapılacak açılış gecesinde Robert de Niro’ya Altın Palmiye Onur Ödülü verilmesi ve Tom Cruise’un ünlü “Görevimiz Tehlike” film dizisinin son bölümünün yarışma dışı özel gösteriminin Cannes’da yapılması dışında, ağırlık yaratıcı bağımsız yönetmenlerin filmlerinden oluşmakta.

Dün açıklanan “Altın Palmiye” adayı 19 yönetmen arasında (önümüzdeki haftalarda bu listeye birkaç film daha eklenecek) Amerikan sinemasını Kelly Reichardt, Richard Linklater, ve Wes Anderson gibi özgün isimler temsil edecekler.

Ana seçkide, İran sinemasının önemli adı Jafar Panahi, İtalyan yönetmen Mario Martone ve Norveçli Joachim Trier yanında, Altın Palmiye sahibi yönetmenler de var yine. Festivalin sanat çizgisinden sorumlu Thierry Fremaux bir kez daha vurguluyor: “Cannes, yazarlarına sadık büyük bir yayınevi gibidir; seçtiği, sevdiği, ödüllendirdiği yönetmenleri ilgiyle, merakla izler.” Böylece, genç Fransız kadın yönetmen Julia Ducournau bu ödülü ikinci kez, Belçikalı JeanPierre ve Luc Dardenne kardeşler de üçüncü kez kazanarak, farklı ilklere imza atabilme şansını yakalamış oluyorlar.

FATİH AKIN DA YİNE CANNES’DA...

Covid parantezi sonrası gündeme gelen “Cannes Première” seçkisinde, büyük ödüllere aday olamasalar da festivalde prömiyer yaparak onurlandırılan filmler yer almakta.

Bu seçkide, Kirill Serebrennikov ve Raoul Peck gibi tanınmış yönetmenler arasında Fatih Akın’ı da “Amrum” adlı filmiyle izleyeceğiz. Thierry Frémaux, bu filmin aslında Fatih Akın’ın çok sevdiği bir sinema öğretmeninin projesi olduğunu; yaşlanan profesörün bir türlü çekemediği filmi Fatih Akın’ın gerçekleştirdiği bilgisini aktarıyor.

Giderek, genç ve yenilikçi sinemanın vitrini olma özelliğiyle kök salan “Belirli Bir Bakış” (Un Certain Regard) bölümündeyse, bu yıl yine “Altın Kamera”ya aday olacak altı ilk film yer almakta. Yarışmalı ana seçkideki kadın yönetmenlerin sayısı da altı. Bu bağlamda, yeni bir rekor kırarak bu yıl 2909’a çıkan aday filmlerin yüzde 32’sinin kadın yönetmenler tarafından çekildiği bilgisi de paylaşılıyor.

13-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 78. Cannes Film Festivali’nin ana jürisine, Oscar ödüllü Fransız kadın oyuncu Juliette Binoche başkanlık edecek