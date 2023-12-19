78. Yunus Nadi Ödülleri sahipleriyle buluştu

Yayınlanma: 19.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 19.12.2023 - 04:00

Gazetemizin kurucusu Yunus Nadi adına bu yıl 78’incisi düzenlenen Yunus Nadi Ödülleri, dün gazetemizin İstanbul Şişli’deki binasında düzenlenen bir törenle kazanan isimlere takdim edildi.

Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve gazetemizin yazarı Işık Kansu’nun açılış konuşmasıyla başlayan törende beş dalda verilen dokuz ödül sahipleriyle buluştu.

Törende Cumhuriyet Vakfı Genel Saymanı İrfan Hüseyin Yıldız, Cumhuriyet Vakfı Üyeleri Prof. Dr. Tayfun Akgüner, Şükran Soner ve İbrahim Yıldız; Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık AŞ Yönetim Kurulu üyeleri Osman Gölcük, Ahmet Oruçoğlu ve Özlem Yüzak; gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, gazetemizin Ege Bölgesi Temsilcisi Mehmet Şakir Örs ve gazetemizin yazarı Zeynep Oral yer aldı.

BÜYÜK ONUR

Kansu, açılış konuşmasında, “Yunus Nadi adı, Cumhuriyet’in 100. yılı açısından önemlidir. Kendisi bizim kurucumuz ve Cumhuriyetin ilanını sağlayan anayasa komisyonunun başkanıdır. Gazetemizi Atatürk, Yunus Nadi’ye emanet etmiştir. Gazetemiz Atatürk’ün de bir kurumudur” dedi. Kansu’nun konuşmasının ardından plaket törenine geçildi.

Seçici kurulu Dr. Alev Coşkun, Prof. Dr. Emre Kongar, Prof. Dr. Örsan Kunter Öymen, Prof. Dr. Şaduman Halıcı ve Osman Selim Kocahanoğlu’ndan oluşan “Sosyal Bilimler Araştırması” ödülünü bu yıl, Serdar Şahinkaya’nın “Türkiye İktisat Kongresi” ve Sinan Miser’in “Mevzide Diplomasi-Mudanya Sürecinde Tarafların Politik Tutumları ve Boğazlar Bölgesinde Askeri Hareketlilik” kitapları aldı.

“Türkiye İktisat Kongresi” çalışmasıyla ödülü paylaşan ve törene mazereti nedeniyle katılamayan Şahinkaya adına ödülü Işık Kansu aldı. Cumhuriyet Vakfı Üyesi Prof. Dr. Tayfun Akgüner takdim etti. Ödülü paylaşan bir diğer isim “Mevzide Diplomasi” çalışmasıyla Sinan Miser oldu. Cumhuriyet Vakfı Genel Saymanı Hüseyin Yıldız, Miser’e ödülünü takdim etti. Miser, “1978’den beri Cumhuriyet okuyorum. Bu ödülü almaktan büyük onur duyuyorum” dedi.

KAYNAK ‘CUMHURİYET’

Roman dalında Konur Ertop, Asuman Kafaoğlu Büke, Zeynep Aliye, Öner Yağcı ve Gamze Akdemir’den oluşan seçici kurul bu yıl ödülü Hikmet Hükümenoğlu’nun “Harika Bir Hayat” adlı kitabına verdi.

Ödülünü Yunus Nadi Ödülleri Seçici Kurul Üyesi ve yazar Zeynep Aliye’den alan Hükümenoğlu, “Bu roman Cumhuriyetin kuruluş yıllarını anlatıyor. Çok yararlandığım kaynaklardan biri Cumhuriyet gazetesiydi. Bu ödül çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

ÖYKÜ DALINDA 4 ÖDÜL

Öykü dalında, Sadık Aslankara, Sezer Ateş Ayvaz, Seval Şahin ve Mehmet Zaman Saçlıoğlu’ndan oluşan seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmede ödül bu yıl Necati Tosuner’in “Salgında Öyküler”, Gamze Efe’nin “Yine de Bir Şansımız Olmalı”, Semih Öztürk’ün “Telaş Bandosu” ve Öznur Unat’ın “Palaçinka” adlı yapıtları arasında paylaştırıldı.

Ödülünü gazetemizin yazarı Şükran Soner’in elinden alan Necati Tosuner, genç yazarlar ile bu ödülü paylaşmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Ödülünü Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve gazetemizin yazarı Özlem Yüzak’ın takdim ettiği Gamze Efe, ödülünü yaşamını yitiren babasına adadı. Ödülü paylaşan yazarlardan Semih Öztürk’e ödülünü gazetemizin Ege Bölge temsilcisi Mehmet Şakir Örs verdi. Öztürk ödülü yaşamını yitiren kuzenine ithaf etti.

Öykü ödülünü paylaşan bir diğer isim Öznur Unat törene katılamazken, Unat adına ödülü Cumhuriyet Vakfı Genel Saymanı Hüseyin Yıldız’dan İnci Uğrasız aldı.

ŞİİR ÖDÜLÜ BERFE’YE

Şiir dalında Ataol Behramoğlu, Doğan Hızlan, Turgay Fişekçi, Eray Canberk ve Hüseyin Yurttaş’tan oluşan seçici kurul bu yıl ödülün Süreyya Berfe’nin “Yavaş Yavaş Bilemiyorum” adlı yapıtına verdi. Gazetemizin yazarı Zeynep Oral’ın takdim ettiği şiir ödülünü Berfe adına alan Yapı Kredi Yayınları’ndan Murat Yalçın, “Kitaptaki şiirlerin bir kısmını telefonda dikte ettik. Kitabın adını sorduğumda Süreyya Berfe ‘Yavaş yavaş bilemiyorum’ dedi. Ben de daha sonraki görüşmede ismini söyleyecek zannetmiştim” diye konuştu.

GELENEK SÜRÜYOR

Metin Peker, Kamil Masaracı, Muhittin Köroğlu, Zafer Temoçin, Akdağ Saydut ve Murat Sayın’dan oluşan seçici kurul bu yıl “Karikatür” dalındaki ödülü Aşkın Ayrancıoğlu’nun deprem konulu yapıtına verdi.

Ayrancıoğlu’na ödülünü Cumhuriyet Vakfı Üyesi İbrahim Yıldız takdim etti. Ayrancıoğlu, “Geçmişte Fakir Baykurt’ların, Attilâ İlhan’ların aldığı bu ödülü almak büyük bir onurdur. Bu geleneği sürdüren emekçi, aydın, sanatçı ve ustalara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.