80 yıl önce çalınan 2 bin yıllık mozaik yeniden Pompeii'de

İkinci Dünya Savaşı'nın karanlık günlerinde İtalya'nın Pompeii antik kentinden çalınan ve MÖ orta yüzyıl ile son arasına tarihlenen 2 bin yıllık bir mozaik, 80 yıl aradan sonra gün yüzüne çıktı. "Olağanüstü kültürel ilgiye sahip" olarak tanımlanan eser, Almanya'dan diplomatik kanallar aracılığıyla Napoli'deki Pompeii Arkeoloji Parkı'na iade edildi.

Mozaiğin varlığı, ölen Almanın yakınlarının, Roma'daki İtalyan Carabinieri kültür mirası koruma ekibiyle temasa geçerek, mozaiği İtalyan devletine nasıl iade edeceklerini sormalarının ardından ortaya çıktı. Stuttgart'taki İtalyan konsolosluğu tarafından yürütülen iade süreci, eserin son sahibinin varisleri tarafından yapıldı. Mozaiğin sahibinin, eseri savaş sırasında İtalya'daki askeri ikmal zincirinde görev yapan bir Wehrmacht yüzbaşısından hediye olarak aldığı kaydedildi.

"KAYNAĞINI ASLA BİLEMEYEBİLİRİZ"

Milattan önce 1. yüzyıl ortaları ile milattan sonra 1. yüzyıl arasına tarihlenen mozaik, antik Roma döneminden kalma ve iki aşığın yakınlaştığı bir sahneyi tasvir ediyor. Uzmanlara göre eser, muhtemelen Pompeii'deki bir evin yatak odasının zeminini süslüyordu. Mozaik yıllar önce Wehrmacht'ta görevli bir Nazi yüzbaşısına İtalya'daki askeri görev sırasında hediye edilmiş. Subayın ölümünün ardından eser, miras yoluyla yakınlarına kaldı. Ancak yakınları, mozaiğin değerinin farkına vardıktan sonra Roma'daki İtalyan Carabinieri Kültürel Miras Koruma Birimi ile temasa geçerek, mozaiği yasal yollarla iade etmek istediklerini bildirdi.

İtalyan yetkililer, mozaiğin özgünlüğünü ve Pompeii ile bağlantısını doğruladıktan sonra eserin Almanya'nın Stuttgart kentindeki İtalyan Konsolosluğu aracılığıyla İtalya'ya iadesi organize edildi. Mozaiğin geçici olarak Pompeii Antiquarium Müzesi'nde sergileneceği açıklandı.

Pompeii Arkeoloji Parkı Müdürü Gabriel Zuchtriegel, mozaiğin bulunduğu ev ya da kesin çıkış noktası hakkında net bilgiye ulaşmanın zor olduğunu belirtti ve "Kaynağı muhtemelen hiçbir zaman kesin olarak bilinemeyecek. Ancak mozaiğin orijinalliğini doğrulamak ve geçmişini olabildiğince aydınlatmak için arkeometrik analizler yapacağız." dedi.