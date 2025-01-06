82. Altın Küre Ödülleri'nde 'Emilia Perez' rüzgarı! İşte kazananlar...
82. Altın Küre Ödülleri'ne "The Brutalist" ve "Emilia Perez" filmleri damgasını vurdu.
ABD'de Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından bu yıl 82'ncisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri'ni kazananlar açıklandı.
Komedyen Nikki Glaser'in sunuculuğunu üstlendiği törene, Drama Dalında En İyi Film adayı "The Brutalist" damgasını vurdu.
Bu yılın dikkati çeken yapımlarından biri olan Emilia Perez filmi de 10 adaylıkla geceye en çok adaylıkla katılan film olarak öne çıktı ve dört ödül kazanarak büyük bir başarıya imza attı.
Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülüne The Brutalist filmindeki performansıyla başrol oyuncusu Adrien Brody layık görüldü.
Adrien Brody
Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü ise 2024'ün çok konuşulan filmlerinden biri The Substance ile Demi Moore kazandı.
Demi Moore
Televizyon kategorisinde ise "Drama" dalında "Shogun", "Komedi"de ise "Hacks" ödül kazananlardan oldu.
Televizyon ve sinema olmak üzere iki kategoride verilen ödüllerin sahipleri şöyle listelendi:
SİNEMA
Drama Dalında En İyi Film: The Brutalist
En İyi Yönetmen: Brady Corbet (The Brutalist)
Müzikal/Komedi Dalında En İyi Film: Emilia Perez
En İyi Yabancı Film: Emilia Perez
En İyi Animasyon: Flow
En İyi Senaryo: Peter Straughan (Conclave)
En İyi Orijinal Şarkı: El Mal (Emilia Perez)
En İyi Orijinal Film Müziği: Challengers
Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Demi Moore (The Substance)
Müzikal/Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Sebastian Stan (A Different Man)
Sebastian Stan
Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Fernanda Torres (I'm Still Here)
Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Adrien Brody (The Brutalist)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Zoe Saldana (Emilia Perez)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Kieran Culkin (A Real Pain)
TELEVİZYON
En İyi Televizyon Draması: Shogun
En İyi Mini Dizi/Televizyon Filmi: Baby Reindeer
Baby Reindeer oyuncuları
Müzikal/Komedi Dalında En İyi Televizyon Dizisi: Hacks
Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Anna Sawai (Shogun)
Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Hiroyuki Sanada (Shogun)
Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Jean Smart (Hacks)
Müzikal/Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Jeremy Allen White (The Bear)
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