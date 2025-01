Televizyon ve sinema dünyasının en iyileri Altın Küre'de bir araya geliyor

Yayınlanma: 05.01.2025 - 13:16

Güncelleme: 05.01.2025 - 13:16

Getty Images Zendaya, Challengers filmiyle ödüle aday gösterildi.

Bu yılın ilk film ve dizi ödül töreni olan Altın Küre, 5 Ocak Pazar günü Los Angeles'taki törenle sahiplerini bulacak. Emilia Pérez filmi 10 adaylıkla başı çekerken onu yedi adaylıkla The Brutalist izliyor.

Conclave (Konsey-altı adaylık), Anora (beş adaylık), The Substance (Cevher-beş adaylık) ile dörder adaylıkla Wicked, A Real Pain (Gerçek acı), Challengers (Rekabet) ve The Wild Robot (Vahşi Robot) da öne çıkan diğer filmler.

Oyuncu adayları arasında Challengers filmiyle Zendaya ve Bob Dylan biyografisi A Complete Unknown'daki başrolüyle Timothée Chalamet yer alıyor.

Cynthia Erivo ve Ariana Grande, müzikal Wicked'daki rolleriyle, Daniel Craig 1950'lerin romantik filmi Queer'le aday gösterildi.

Demi Moore, The Substance'la ve Nicole Kidman da Babygirl'deki performansıyla ödül için yarışıyor.

Kate Winslet'in iki adaylığı var: Biri savaş foto muhabir Lee Miller hakkındaki Lee filmiyle, öteki The Regime'daki başrolüyle. Aynı şekilde Selena Gomez de iki adaylıkla ödül bekleyenler arasında yerini aldı: Emilia Pérez filmi ve televizyon komedisi Only Murders in the Building.

Los Angeles'taki Beverly Hilton Otel'de düzenlenecek ödül töreni Türkiye'deki izleyiciler için Pazartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak.

Adaylıkların bazıları şu şekilde:

En iyi film - Drama

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Nickel Boys

September 5

En iyi film - Sinema filmi/Müzikal/Komedi

Anora

Challengers

Emilia Pérez

A Real Pain

The Substance

Wicked

En iyi film - İngilizce Olmayan

All We Imagine as Light

Emilia Pérez

The Girl with the Needle

I'm Still Here

The Seed of the Sacred Fig

Vermiglio

En iyi film - Animasyon

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Moana 2

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Sinematik ve gişe başarısı

Alien: Romulus

Beetlejuice Beetlejuice

Deadpool & Wolverine

Gladiator II

Inside Out 2

Twisters

Wicked

The Wild Robot

En iyi kadın oyuncu - Drama

Pamela Anderson, The Last Showgirl

Angelina Jolie, Maria

Nicole Kidman, Babygirl

Tilda Swinton, The Room Next Door

Fernanda Torres, I'm Still Here

Kate Winslet, Lee

En iyi erkek oyuncu - Drama

Adrien Brody, The Brutalist

Timothée Chalamet, A Complete Unknown

Daniel Craig, Queer

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Sebastian Stan, The Apprentice

En iyi kadın oyuncu - Sinema filmi/Müzikal/Komedi

Amy Adams, Nightbitch

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, The Substance

Zendaya, Challengers

En iyi erkek oyuncu - Sinema filmi/Müzikal/Komedi

Jesse Eisenberg, A Real Pain

Hugh Grant, Heretic

Gabriel LaBelle, Saturday Night

Jesse Plemons, Kinds of Kindness

Glen Powell, Hit Man

Sebastian Stan, A Different Man

En iyi yardımcı kadın oyuncu

Ariana Grande, Wicked

Selena Gomez, Emilia Pérez

Felicity Jones, The Brutalist

Margaret Qualley, The Substance

Isabella Rossellini, Conclave

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

En iyi yardımcı erkek oyuncu

Yura Borisov, Anora

Kieran Culkin, A Real Pain

Edward Norton, A Complete Unknown

Guy Pearce, The Brutalist

Jeremy Strong, The Apprentice

Denzel Washington, Gladiator II

En iyi yönetmen

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Sean Baker, Anora

Edward Berger, Conclave

Brady Corbet, The Brutalist

Coralie Fargeat, The Substance

Payal Kapadia, All We Imagine as Light

En iyi dizi - Drama

The Diplomat

Mr. and Mrs. Smith

Shogun

Squid Game

Slow Horses

The Day of the Jackal

En iyi dizi - Komedi/Müzikal