Televizyon ve sinema dünyasının en iyileri Altın Küre'de bir araya geliyor
Bu yılın ilk film ve dizi ödül töreni olan Altın Küre, 5 Ocak Pazar günü Los Angeles'taki törenle sahiplerini bulacak. Emilia Pérez filmi 10 adaylıkla başı çekerken onu yedi adaylıkla The Brutalist izliyor.
Bu yılın ilk film ve dizi ödül töreni olan Altın Küre, 5 Ocak Pazar günü Los Angeles'taki törenle sahiplerini bulacak. Emilia Pérez filmi 10 adaylıkla başı çekerken onu yedi adaylıkla The Brutalist izliyor.
Conclave (Konsey-altı adaylık), Anora (beş adaylık), The Substance (Cevher-beş adaylık) ile dörder adaylıkla Wicked, A Real Pain (Gerçek acı), Challengers (Rekabet) ve The Wild Robot (Vahşi Robot) da öne çıkan diğer filmler.
Oyuncu adayları arasında Challengers filmiyle Zendaya ve Bob Dylan biyografisi A Complete Unknown'daki başrolüyle Timothée Chalamet yer alıyor.
Cynthia Erivo ve Ariana Grande, müzikal Wicked'daki rolleriyle, Daniel Craig 1950'lerin romantik filmi Queer'le aday gösterildi.
Demi Moore, The Substance'la ve Nicole Kidman da Babygirl'deki performansıyla ödül için yarışıyor.
Kate Winslet'in iki adaylığı var: Biri savaş foto muhabir Lee Miller hakkındaki Lee filmiyle, öteki The Regime'daki başrolüyle. Aynı şekilde Selena Gomez de iki adaylıkla ödül bekleyenler arasında yerini aldı: Emilia Pérez filmi ve televizyon komedisi Only Murders in the Building.
Los Angeles'taki Beverly Hilton Otel'de düzenlenecek ödül töreni Türkiye'deki izleyiciler için Pazartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak.
Adaylıkların bazıları şu şekilde:
En iyi film - Drama
- The Brutalist
- A Complete Unknown
- Conclave
- Dune: Part Two
- Nickel Boys
- September 5
En iyi film - Sinema filmi/Müzikal/Komedi
- Anora
- Challengers
- Emilia Pérez
- A Real Pain
- The Substance
- Wicked
En iyi film - İngilizce Olmayan
- All We Imagine as Light
- Emilia Pérez
- The Girl with the Needle
- I'm Still Here
- The Seed of the Sacred Fig
- Vermiglio
En iyi film - Animasyon
- Flow
- Inside Out 2
- Memoir of a Snail
- Moana 2
- Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
- The Wild Robot
Sinematik ve gişe başarısı
- Alien: Romulus
- Beetlejuice Beetlejuice
- Deadpool & Wolverine
- Gladiator II
- Inside Out 2
- Twisters
- Wicked
- The Wild Robot
En iyi kadın oyuncu - Drama
- Pamela Anderson, The Last Showgirl
- Angelina Jolie, Maria
- Nicole Kidman, Babygirl
- Tilda Swinton, The Room Next Door
- Fernanda Torres, I'm Still Here
- Kate Winslet, Lee
En iyi erkek oyuncu - Drama
- Adrien Brody, The Brutalist
- Timothée Chalamet, A Complete Unknown
- Daniel Craig, Queer
- Colman Domingo, Sing Sing
- Ralph Fiennes, Conclave
- Sebastian Stan, The Apprentice
En iyi kadın oyuncu - Sinema filmi/Müzikal/Komedi
- Amy Adams, Nightbitch
- Cynthia Erivo, Wicked
- Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez
- Mikey Madison, Anora
- Demi Moore, The Substance
- Zendaya, Challengers
En iyi erkek oyuncu - Sinema filmi/Müzikal/Komedi
- Jesse Eisenberg, A Real Pain
- Hugh Grant, Heretic
- Gabriel LaBelle, Saturday Night
- Jesse Plemons, Kinds of Kindness
- Glen Powell, Hit Man
- Sebastian Stan, A Different Man
En iyi yardımcı kadın oyuncu
- Ariana Grande, Wicked
- Selena Gomez, Emilia Pérez
- Felicity Jones, The Brutalist
- Margaret Qualley, The Substance
- Isabella Rossellini, Conclave
- Zoe Saldaña, Emilia Pérez
En iyi yardımcı erkek oyuncu
- Yura Borisov, Anora
- Kieran Culkin, A Real Pain
- Edward Norton, A Complete Unknown
- Guy Pearce, The Brutalist
- Jeremy Strong, The Apprentice
- Denzel Washington, Gladiator II
En iyi yönetmen
- Jacques Audiard, Emilia Pérez
- Sean Baker, Anora
- Edward Berger, Conclave
- Brady Corbet, The Brutalist
- Coralie Fargeat, The Substance
- Payal Kapadia, All We Imagine as Light
En iyi dizi - Drama
- The Diplomat
- Mr. and Mrs. Smith
- Shogun
- Squid Game
- Slow Horses
- The Day of the Jackal
En iyi dizi - Komedi/Müzikal
- Abbott Elementary
- The Bear
- The Gentlemen
- Hacks
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
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