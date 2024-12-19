Altın Küre adaylarına 1 milyon dolarlık hediye paketi verilecek!
Altın Küre Ödülleri'ne geri sayım başladı. Bu yıl 82'nci kez sahiplerini bulacak olan Altın Küre Ödülleri'nde adaylara tam 1 milyon dolar değerinde hediye paketi verilecek. Peki bu çantada neler var?
Altın Küre Ödülleri’ne sayılı günler kala, adaylara sunulan lüks hediye çantası yine gündem oldu. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 500.000 dolar değerindeki çanta, bu yıl neredeyse iki katına çıkarak 1 milyon dolara yaklaştı. Çantanın en dikkat çekici hediyesi, Turks ve Caicos’ta 507.492 dolar değerindeki sahil villasında üç gecelik konaklama oldu.
SEÇKİN HEDİYELER LİSTESİ
Bu yıl adaylara verilen süet hafta sonu çantasının içinde, seyahat deneyimlerinden güzellik prosedürlerine kadar birçok seçenek sunuluyor. Ancak çantanın en değerli hediyelerinden bazıları yalnızca sınırlı sayıda alıcı için ayrıldı. Örneğin, üç kişi “İtalya’da el yapımı özel tasarım bir takım elbise” alma fırsatına sahip olacak.
Çantadaki öne çıkan hediyeler arasında şunlar bulunuyor:
- Kuzey Işıkları’nı görmek için Finlandiya’da 48.000 dolarlık gezi
- Ameliyatsız kök hücre yüz gerdirme (40.000 $)
- Beş günlük lüks yat kiralama (Endonezya’da Mercan Üçgeni boyunca)
- Jason Sudeikis’in kız kardeşinin fitness stüdyosundan 15.000 dolarlık dans ve sağlıklı yaşam deneyimi
EĞLENCELİ VE TUHAF HEDİYELER EKSİK
Geçtiğimiz yılların hediye çantalarında yer alan ilginç ve alışılmadık hediyelerin bu yıl eksik olduğu dikkat çekti.
Daha önceki yıllarda bulunan “Amerika’nın En Büyük Pizzacılarından özel ders” veya ünlü bir dövme sanatçısından seans gibi eğlenceli hediyeler, bu yılki çantada yer almadı.
Ödül törenine katılan adaylar, bu çarpıcı hediye çantalarıyla yine lüks bir deneyim yaşayacak. Ancak ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde, hediye çantalarının içeriği tartışmaları da beraberinde getirecek gibi görünüyor.
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