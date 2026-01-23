98. Oscar adayları belli oldu: 'Sinners' 16 adaylıkla tarihe geçmeye hazırlanıyor

Bu yıl 98. kez düzenlenecek olan Oscar Ödülleri için geri sayım başladı. Merakla beklenen aday listesi açıklanırken bu yılın rekortmeni Ryan Coogler’ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Sinners" oldu. Toplam 16 dalda ödüle aday gösterilen yapım, Oscar tarihinde en fazla adaylık kazanan film olma unvanını ele geçirdi.
Sinema dünyasının kalbinin atacağı 98. Oscar Ödülleri töreni, 15 Mart 2026 tarihinde düzenlenecek. Törende, bu yıl ilk kez verilecek olan "En İyi Casting" ödülü de sahibini bulacak.
2026 OSCAR ADAYLARI TAM LİSTESİ
En İyi Film
Bugonia
F1 Filmi
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams
En İyi Yönetmen
Paul Thomas Anderson — One Battle After Another
Ryan Coogler — Sinners
Josh Safdie — Marty Supreme
Joachim Trier — Sentimental Value
Chloé Zhao — Hamnet
En İyi Erkek Oyuncu
Timothée Chalamet — Marty Supreme
Leonardo DiCaprio — One Battle After Another
Ethan Hawke — Blue Moon
Michael B. Jordan — Sinners
Wagner Moura — The Secret Agent
En İyi Kadın Oyuncu
Jessie Buckley — Hamnet
Rose Byrne — If I Had Legs I'd Kick You
Kate Hudson — Song Sung Blue
Renate Reinsve — Sentimental Value
Emma Stone — Bugonia
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Benicio del Toro — One Battle After Another
Jacob Elordi — Frankenstein
Delroy Lindo — Sinners
Sean Penn — One Battle After Another
Stellan Skarsgård — Sentimental Value
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Elle Fanning — Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas — Sentimental Value
Amy Madigan — Weapons
Wunmi Mosaku — Sinners
Teyana Taylor — One Battle After Another
En İyi Özgün Senaryo
Blue Moon
It Was Just an Accident
Marty Supreme
Sentimental Value
Sinners
En İyi Uyarlama Senaryo
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Train Dreams
En İyi Uluslararası Film
The Secret Agent (Brezilya)
It Was Just an Accident (Fransa)
Sentimental Value (Norveç)
Sirāt (İspanya)
The Voice of Hind Rajab (Tunus)
En İyi Animasyon
Arco
Elio
KPop Demon Hunters
Little Amélie or the Character of Rain
Zootopia 2
En İyi Belgesel
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
En İyi Sinematografi (Görüntü Yönetimi)
Frankenstein
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Train Dreams
En İyi Kurgu
F1 Filmi
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
En İyi Özgün Müzik
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Sinners
En İyi Orijinal Şarkı
“Dear Me” (Diane Warren: Relentless)
“Golden” (KPop Demon Hunters)
“I Lied To You” (Sinners)
“Sweet Dreams of Joy” (Viva Verdi!)
“Train Dreams” (Train Dreams)
En İyi Görsel Efekt
Avatar: Fire and Ash
F1 Filmi
Jurassic World Rebirth
The Lost Bus
Sinners
En İyi Ses
F1 Filmi
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Sirāt
En İyi Prodüksiyon Tasarımı
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
En İyi Kostüm Tasarımı
Avatar: Fire and Ash
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı
Frankenstein
Kokuho
Sinners
The Smashing Machine
The Ugly Stepsister
En İyi Casting (Yeni Kategori)
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sinners
Kısa Film Kategorileri
En İyi Kısa Film: Butcher’s Stain, A Friend of Dorothy, Jane Austen’s Period Drama, The Singers, Two People Exchanging Saliva
En İyi Kısa Animasyon: Butterfly, Forevergreen, The Girl Who Cried Pearls, Retirement Plan, The Three Sisters
En İyi Kısa Belgesel: All the Empty Rooms, Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud, Children No More: “Were and Are Gone”, The Devil Is Busy, Perfectly a Strangeness