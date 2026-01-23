98. Oscar adayları belli oldu: 'Sinners' 16 adaylıkla tarihe geçmeye hazırlanıyor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.01.2026 20:50:00
Haber Merkezi
Sinema dünyasının en prestijli organizasyonu olan Akademi Ödülleri’nde 2026 yılı adayları resmen açıklandı. Ryan Coogler imzalı "Sinners" filmi, elde ettiği 16 adaylıkla akademi tarihine damgasını vururken, Paul Thomas Anderson’ın "One Battle After Another" filmi 13 adaylıkla zirvenin en yakın takipçisi oldu.

Bu yıl 98. kez düzenlenecek olan Oscar Ödülleri için geri sayım başladı. Merakla beklenen aday listesi açıklanırken bu yılın rekortmeni Ryan Coogler’ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Sinners" oldu. Toplam 16 dalda ödüle aday gösterilen yapım, Oscar tarihinde en fazla adaylık kazanan film olma unvanını ele geçirdi.

Sinema dünyasının kalbinin atacağı 98. Oscar Ödülleri töreni, 15 Mart 2026 tarihinde düzenlenecek. Törende, bu yıl ilk kez verilecek olan "En İyi Casting" ödülü de sahibini bulacak.

2026 OSCAR ADAYLARI TAM LİSTESİ

En İyi Film

Bugonia

F1 Filmi

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

En İyi Yönetmen

Paul Thomas Anderson — One Battle After Another

Ryan Coogler — Sinners

Josh Safdie — Marty Supreme

Joachim Trier — Sentimental Value

Chloé Zhao — Hamnet

En İyi Erkek Oyuncu

Timothée Chalamet — Marty Supreme

Leonardo DiCaprio — One Battle After Another

Ethan Hawke — Blue Moon

Michael B. Jordan — Sinners

Wagner Moura — The Secret Agent

En İyi Kadın Oyuncu

Jessie Buckley — Hamnet

Rose Byrne — If I Had Legs I'd Kick You

Kate Hudson — Song Sung Blue

Renate Reinsve — Sentimental Value

Emma Stone — Bugonia

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Benicio del Toro — One Battle After Another

Jacob Elordi — Frankenstein

Delroy Lindo — Sinners

Sean Penn — One Battle After Another

Stellan Skarsgård — Sentimental Value

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Elle Fanning — Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas — Sentimental Value

Amy Madigan — Weapons

Wunmi Mosaku — Sinners

Teyana Taylor — One Battle After Another

En İyi Özgün Senaryo

Blue Moon

It Was Just an Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners

En İyi Uyarlama Senaryo

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Train Dreams

En İyi Uluslararası Film

The Secret Agent (Brezilya)

It Was Just an Accident (Fransa)

Sentimental Value (Norveç)

Sirāt (İspanya)

The Voice of Hind Rajab (Tunus)

En İyi Animasyon

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

En İyi Belgesel

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

En İyi Sinematografi (Görüntü Yönetimi)

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

En İyi Kurgu

F1 Filmi

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

En İyi Özgün Müzik

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

En İyi Orijinal Şarkı

“Dear Me” (Diane Warren: Relentless)

“Golden” (KPop Demon Hunters)

“I Lied To You” (Sinners)

“Sweet Dreams of Joy” (Viva Verdi!)

“Train Dreams” (Train Dreams)

En İyi Görsel Efekt

Avatar: Fire and Ash

F1 Filmi

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Sinners

En İyi Ses

F1 Filmi

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Sirāt

En İyi Prodüksiyon Tasarımı

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

En İyi Kostüm Tasarımı

Avatar: Fire and Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı

Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

En İyi Casting (Yeni Kategori)

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sinners

Kısa Film Kategorileri

En İyi Kısa Film: Butcher’s Stain, A Friend of Dorothy, Jane Austen’s Period Drama, The Singers, Two People Exchanging Saliva

En İyi Kısa Animasyon: Butterfly, Forevergreen, The Girl Who Cried Pearls, Retirement Plan, The Three Sisters

En İyi Kısa Belgesel: All the Empty Rooms, Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud, Children No More: “Were and Are Gone”, The Devil Is Busy, Perfectly a Strangeness

