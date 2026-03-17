'A Quiet Place 3'ün kadrosu şekilleniyor: Eski yıldızlar ve yeni isimler bir arada!

Sese duyarlı ölümcül yaratıkların istila ettiği bir dünyada hayatta kalma mücadelesini anlatan gişe rekortmeni "A Quiet Place" (Sessiz Bir Yer) serisinin üçüncü filmi için hazırlıklar hızlandı. Serinin yaratıcısı John Krasinski, merakla beklenen devam filminin oyuncu kadrosunu resmen duyurdu.

Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini yeniden üstlenen John Krasinski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oyuncuları duyurdu.

Paramount Pictures tarafından 30 Temmuz 2027’de vizyona sokulması planlanan A Quiet Place: Part III filminin çekimleri bu bahar New York’ta başlayacak. Filmin yapımcıları arasında Krasinski'nin yanı sıra ünlü yönetmen Michael Bay de yer alıyor.

Bugüne kadar gişede toplam 900 milyon dolar hasılat elde eden serinin üçüncü filminde, ailenin tanıdık yüzleri Emily Blunt, Millicent Simmonds ve Noah Jupe ile ikinci filmde kadroya dahil olan Cillian Murphy rollerine geri dönüyor.