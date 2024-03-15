ABB ünlü şair ve senarist Süheyla Taşçıer'i konuk ediyor

Yayınlanma: 15.03.2024 - 18:21

Güncelleme: 15.03.2024 - 18:21

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da Ankara Gençlik Parkı Büyük Sahne'de gerçekleştirilecek olan Çanakkale etkinlikleri kapsamında, ünlü şair ve senarist Süheyla Taşçıer'i konuk ediyor. Bu özel etkinlikte, Taşçıer, "Gönderilmemiş Çanakkale Mektupları" adlı dinletiyle seyircilere duygusal bir deneyim sunacak. Çanakkale Savaşı'nın önemini ve insanlık tarihindeki yerini vurgulayan bu etkinlikte, Taşçıer, savaşın acılarını, kahramanlıklarını ve duygusal yükünü, şehitlerin geride bıraktığı mektuplar aracılığıyla günümüz diline ve sanat formuna dönüştürerek anlatacak. Taşçıer'in şiir ve senaryo replikleriyle zenginleştirdiği bu dinleti, izleyicilere Çanakkale ruhunu ve o dönemin insanlarının duygularını derinlemesine hissettirecek. Etkinlik, sadece bir savaşın anılarını canlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda Çanakkale'nin Türk milleti için taşıdığı önemi ve savaşın bugünkü topluma olan etkilerini de vurgulayarak, seyircilere tarihsel bir derinlik sunacak. Bu anlamlı etkinlik, Çanakkale'nin anısını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına önemli bir adım olacak.