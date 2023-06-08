Açık havada sinema

Yayınlanma: 08.06.2023 - 15:45

Güncelleme: 08.06.2023 - 15:47

Son dönemin gözde filmleri Başka Sinema iş birliği ile Zorlu PSM Vestel Amfi’de ücretsiz olarak gösterilecek. Aftersun, Asteriks ve Obeliks: Orta Krallık filmleri ve Frankestein oyunu ’Başka Sinema Film Gösterimleri’’ kapsamında açık havada sinemaseverlerle buluşacak.

FİLM GÖSTERİM PROGRAMI:



11 Haziran



AFTERSUN

Bir baba-kız ve büyüme hikâyesi, anıların hüznü ve sevinciyle dolu, zamanın hızla geçişine dair sade, incelikli bir dram… Sophie, tam 20 yıl önce Fethiye’de bir tatil köyünde babasıyla geçirdiği tatilin unutulmaz anlarını geçmişe duyduğu melankoliyle anar. Babasını tanıdığını düşünse de yıllar sonra hatırladıklarıyla gerçekliğin arasında boşluklar kalır. Ödüllü kısalar Blue Christmas ile Laps‘in yönetmeni, İskoç Charlotte Wells’in bu ilk uzun metrajlı filmi, izleyici karşısına çıktığı Cannes Film Festivali’nde Jüri Ödülü’nü almakla kalmadı, başrolde Normal People’dan tanıdığımız Paul Mescal’in performansı ve yenilikçi tarzıyla hem eleştirmenlerin hem de izleyicinin büyük beğenisini kazandı.

Vestel Amfi

Kapı Açılış: 17.00

Etkinlik: 21.00

14 Haziran:

ASTERİKS VE OBURİKS: ORTA KRALLIK

Asteriks ve Obeliks: Orta Krallık, imparatoriçeyi kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan Asteriks, Oburiks ve imparatoriçenin kızı Ra-Na'nın hikayesini konu ediyor. Yıl M.Ö. 50. Kötü prens Deng Tsin Qin, Çin İmparatoriçesi'ni esir almıştır. Bu sırada kaçmayı başaran imparatoriçenin kızı Ra-Na, sihirli iksir sayesinde insanüstü güçler elde eden Asteriks ve Oburiks'ten yardım ister. Hem denizde hem de karada tehlikeli maceralara atılan Ra-Na, Asteriks ve Oburiks, geç olmadan imparatoriçeyi kurtarabilecek midir?

Vestel Amfi

Kapı Açılış: 17.00

Etkinlik başlangıcı: 21.15

21 Haziran:



FRANKESTEIN

Oscar ödüllü yönetmen Danny Boyle’un (Trainspotting, Slumdog Millionaire) yönettiği ve Benedict Cumberbatch (Doctor Strange, Hamlet, Sherlock) ile Jonny Lee Miller’ın (Elementary, Trainspotting) Frankenstein ve Frankenstein’ın canavarı rollerini değişimli olarak oynadığı 2011 yapımı Frankestein oyunu Londra’daki National Theatre sahnesindeki canlı çekimi ile beyaz perdeye taşınıyor. Çocuksu masumiyeti ve grotesk görüntüsü ile Frankenstein’ın afallamış yaratığı, dehşete düşmüş yaratıcısı tarafından saldırgan bir dünyada tek başına bırakılır. Gittiği her yerde gaddarca karşılaştıkça çaresizliği ve kini büyüyen yaratık kendini yaratan kişiyi bulup ona korkunç bir teklif sunmaya karar verir. Benedict Cumberbatch’in Doktor Frankenstein, Jonny Lee Miller’ın Frankenstein’ın canavarı canlandırdığı versiyon gösterilecektir.



Vestel Amfi

Kapı Açılış: 17.00

Etkinlik başlangıcı: 21.00