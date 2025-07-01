Açıkahava'da sinema keyfi

Hillside tenis kortunda konumlanan açık hava sineması, Eylül ayına kadar her Salı ve Perşembe günü saat 21.30’da özel bir seçkiyi izleyicilerle buluşturacak. Eylül ayına kadar, sinema dünyasının öne çıkan yapımlarından oluşan özel seçkisiyle sinemaseverleri ağırlayacak olan Hillside City Club, şehirde kalanlar için yaz boyunca açık hava sinema etkinliğiyle kültür-sanatla iç içe bir yaz programı sunuyor.

Ünlü yönetmen Wes Anderson imzalı Benicio Del Toro’dan The Phonecian Scheme ve Berlin Film Festivali’nde Altın ayı adayı olan My Favorite Cake, bu yaz Hillside açık hava sinemasında izleyiciyle buluşacak seçkin filmler arasında yer alıyor. Sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan ve Robbie Williams’ın yaşam öyküsünden ilham alan Better Man, tüm aile bireylerinin patili dostarıyla birlikte keyifle izleyebileceği animasyon yapım Flow, Pet Friendly konseptli özel gösterimde açık hava seçkisinde yer alıyor.





AÇIKHAVA SİNEMA PROGRAMI

3 Temmuz Perşembe 21:30 - The Phonecian Scheme

8 Temmuz Salı 21:30 - My Favorite Cake / En Sevdiğim Pastam

10 Temmuz Perşembe 21:30 - Better Man (Ön Gösterim)

15 Temmuz Salı 21:30 - Konsey / Conclave

17 Temmuz Perşembe 21:30 - A Real Pain / Gerçek Acı

22 Temmuz Salı 21:30 - The Great Lillian Hall / Muhteşem Lillian Hall

24 Temmuz Perşembe 21:30 - Flow-Pet Friendly / Bir Kedinin Yolculuğu