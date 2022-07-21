Adalar’da lavanta günleri

21 Temmuz 2022 Perşembe, 04:00

İstanbul’un en güzel yerlerinden biri diyeceğim Adalar için ama neresi güzel değil ki? Bugün Adalar olsun: Uzun yıllardır gitmiyordum Büyükada’ya, çok kalabalık, çok düzensiz, çok, çok derken Adalar Müzesi, (olduğunu bile bilmiyordum) Adalar Belediyesi ve İBB’nin de desteği ve Adalar Mimoza İnisyatifi işibirliğiyle Lavanta Günleri düzenlemişler. Arkadaşım Sibel Asna’nın Aynaşlı’da düzenlediği lavanta hasadına bu yıl katılamamıştım, Adadakine gittim. İyi ki de! Kalabalık olduğumuz için deniz taksiyle gittik, hayli hızlı ve konforlu, on kişi için de çok uygun. Vapur seferlerinden önce İstanbul’dan buraya ince uzun kayıklarla gelirlermiş, yakındır dronlarla gelmemiz! Ada artık pis kokmuyor, atların kamçılanma ve eziyet çekme görüntülerinin olmaması da bazılarının payton özlemine karşın benim için çok iyi.

ESKİDEN KARAYA BAĞLI

Adalar Müzesi’ni gezerken milyonlarca yıl önce buranın Kartal’a bağlı bir kara parçası olup sonrasında kopup önce yarımada ve şimdiki Adalar haline geldiğini de videodan izleyince insan bir tuhaf oluyor. Sonra yerleşim başlıyor. Yerleşimle birlikte çiçekler, ağaçlar dikiliyor. Adanın yerel bitkisi maki ve kızılçam. Ama endemik çiçekleri de var. Mimoza, yasemin, lavanta gibi güzel kokan çiçekleri, begonvil gibi güzel renklileri. Ya insanları? Bazıları için yazlık, bazıları için sürekli kalmalık. Bazıları da kışın geliyor! Adalar’da yaşayanların hepsi de tuzu kuru değil. Burada turizmde çalışanlar da var, esnaf da işçi de. Gezmeye gelenler de sadece mimozaları değil, çiçekleri de yoluyor ve gözünüzün içi gibi baktığınız bahçeniz bir anda kel kalıveriyor. Mimoza İnisyatifi, hem çiçekleri korumak, hem Adalar’a özel hediyelikler yaratmak, hem de kadınlara iş yaratmak için kolları sıvamış. İSMEK’in eğitmenlerinin de yardımıyla atölyeler açıp Adalı kadınları eğitmişler. Kimi çanta yapmış, kimi ipek şal, kimi keçeden hediyelikler. Ve Lavanta günlerinde çoğu eflatun renklerde el işi hediyelikler, müzenin bahçesinde ahşap stantlarda beğeniye sunulmuş.

Bir hafta sürecek lavanta günlerinde tarihte çiçekçiliği, çiçek şenlikleri, seracılığı, bostanları ile anılan Adalar’ın, doğal, tarihi, kültürel mirasına bir saygı olması amaçlanmış. Bu sürede çeşitli atölyeler, konserler, konuşmalar herkese açık ve ücretsiz olacak. Mart ayında yaptıkları mimoza günlerinin gördüğü ilgiden cesaretle lavanta günlerini tasarlayan Adalılar, şimdi ziyaretçilerini bekliyor.