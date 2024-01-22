Adalet ve Demokrasi Haftası'na özel söyleşi
Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında Karşıyaka Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek söyleşiye Ege Bölgesi temsilcimiz Mehmet Şakir Örs katılacak.
İzmir’de Karşıyaka Belediyesi tarafından kentin kültür ve sanat kenti kimliğini güçlendirme için hizmete açtığı Çatı Bostanlı'da, 'Adalet ve Demokrasi Haftası'na ev sahipliği yapacak.
23 Ocak Salı günü saat 18.00'de yapılacak olan 'Ne yapmalı, nasıl korumalıyız?' başlıklı söyleşide, adalet ve demokrasi konuları tartışılacak.
Yazar Haluk Işık moderatörlüğünde gerçekleşecek olan söyleşiye, Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ve gazetemizin yazarı, dramaturg Eren Aysan, konuşmacı olarak katılım sağlayacak.
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