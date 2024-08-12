Adana Altın Koza’nın jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan oldu

Yayınlanma: 12.08.2024 - 13:06

Güncelleme: 12.08.2024 - 13:06

Bu yıl 23-29 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin jüri başkanlığını auteur yönetmen Nuri Bilge Ceylan yapacak.

İlk uzun filmi “Kasaba” ile Adana Altın Koza Film Festivali’nde Yılmaz Güney Jüri Ödülü’nü kazanan, "Uzak" (2002), "İklimler" (2006), “Üç Maymun” (2008), “Bir Zamanlar Anadolu’da” (2011), Altın Palmiye sahibi “Kış Uykusu” (2014), “Ahlat Ağacı” (2017) ve en son, Cannes’dan En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ile dönen “Kuru Otlar Üstüne” (2023) filmleriyle adını uluslararası başarılara taşımış yönetmen, senarist, yapımcı ve fotoğraf sanatçısı Nuri Bilge Ceylan, festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na başkanlık edecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar’ın evsahipliğinde düzenlenecek 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda En İyi Film’e 1 Milyon 500 Bin TL değerinde para ödülü verilecek.

