Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz arasındaki polemik Beşiktaş maçına taşındı: 'Yapmayın oğlum ya...'

Yayınlanma: 24.05.2024 - 11:16

Güncelleme: 24.05.2024 - 11:16

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçtan 3-2 galip ayrılan siyah-beyazlılar, kupayı müzesine götürdü. Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz da kutlamalara katılınca taraftarlar, Nuri Bilge Ceylan'a küfürlü tezahürat yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Demirkubuz, Ceylan'a küfürlü tezahürat yapan taraftarlara "Yapmayın oğlum ya" diyerek güldüğü anlar yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Zeki Demirkubuz, geçtiğimiz aylarda katıldığı yayında küs olduğu Nuri Bilge Ceylan'la ilgili "Susacak, dişini sıkacak ve bir daha tek kelime etmeyecek. Ederse, Youtube kanalı açarım, her gün düzenli yayın yaparım" diyerek tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Ceylan da Demirkubuz'a "Ne söylerse söylesin cevap vermeyeyim diyordum, ama bu üslup karşısında ne yazık ki bu artık mümkün değil. Kendine şimdiden bir Youtube kanalı açarsa iyi eder. Yakında" demişti.

İki ünlü isim arasındaki tartışma gündem olmuştu.



