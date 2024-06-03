Nuri Bilge Ceylan, Ahlat Ağacı'nın kamera arkası belgeselini yayımladı

Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Ahlat Ağacı filminin kamera arkası görüntülerini paylaştı. 3 bölüm şeklinde yayınlanacak olan belgesel 6.5 saat uzunluğunda.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.06.2024 - 13:29
Nuri Bilge Ceylan, Ahlat Ağacı'nın kamera arkası belgeselini yayımladı
Abone Ol google-news

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi Ahlat Ağacı’nın kamera arkası görüntülerinden oluşan belgesel yayımlandı. Toplamda üç bölümden oluşan belgesel altı buçuk saat uzunluğunda. Ceylan, belgeselin ilk bölümünü kişisel YouTube kanalından izleyicilerle paylaştı. 

Başrollerinde Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar, Serkan Keskin, Hazal Ergüçlü gibi isimleri bulunduran Ahlat Ağacı dünya prömiyerini 71. Cannes Film Festivali’nde yapmış, ödül kazanamasa da festivalin beğenilen filmlerinden olmayı başarmıştı.


Nuri Bilge Ceylan haberleri Ahlat Ağacı haberleri

İlgili Haberler

Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz arasındaki polemik Beşiktaş maçına taşındı: 'Yapmayın oğlum ya...'

Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz arasındaki polemik Beşiktaş maçına taşındı: 'Yapmayın oğlum ya...'
Nuri Bilge Ceylan'dan çok konuşulacak açıklama: 'Belki de artık hiç film çekmem'

Nuri Bilge Ceylan'dan çok konuşulacak açıklama: 'Belki de artık hiç film çekmem'
Nuri Bilge Ceylan'ın yapım şirketi NBC Film, Ferhat Göçer'den özür diledi

Nuri Bilge Ceylan'ın yapım şirketi NBC Film, Ferhat Göçer'den özür diledi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler