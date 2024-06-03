Nuri Bilge Ceylan, Ahlat Ağacı'nın kamera arkası belgeselini yayımladı
Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Ahlat Ağacı filminin kamera arkası görüntülerini paylaştı. 3 bölüm şeklinde yayınlanacak olan belgesel 6.5 saat uzunluğunda.
Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi Ahlat Ağacı’nın kamera arkası görüntülerinden oluşan belgesel yayımlandı. Toplamda üç bölümden oluşan belgesel altı buçuk saat uzunluğunda. Ceylan, belgeselin ilk bölümünü kişisel YouTube kanalından izleyicilerle paylaştı.
Başrollerinde Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar, Serkan Keskin, Hazal Ergüçlü gibi isimleri bulunduran Ahlat Ağacı dünya prömiyerini 71. Cannes Film Festivali’nde yapmış, ödül kazanamasa da festivalin beğenilen filmlerinden olmayı başarmıştı.
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