Adana’da festivaller bitmiyor

29 Mart 2022 Salı, 04:00

Adana, festivaller şehri olarak anılıyor, Adanalılar da festivallere büyük katılım sağlıyor. Bu yıl 23. kez düzenlenen Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nin açılışı için bulunduğumuz Adana'da, Portakal Çiçeği Festivali'nin de kapanış günüydü. Adanalılar, sokaklarda saçlarına taktıkları renkli taçlarla festivallerin tadını çıkarıyorlardı. Aynı gün, Dünya Tiyatro Günü'nde açılışını yapan Adana Tiyatro Festivali’ne de ilgi büyüktü. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Valisi Süleyman Elban ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Devlet Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt da açılışa katıldı.

Güler Sabancı iki yıllık salgından sonra festivale katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi, "Sahneler bir daha hiç kapanmasın" dedi.

EN ANLAMLI AN

Açılışın en anlamlı anı Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün Zihni Göktay'a verildiğinin açıklandığı andı. Ayakta alkışlanarak sahneye çıkan ve tüm protokolün ödülü sunduğu Göktay, uçağa binmek istemediği için karayoluyla 12 saatte geldiği Adana'da büyük sanatçılar yetiştirmiş şehrin tiyatro festivalinden onur ödülü almaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

KEYİFLİ AÇILIŞ

Festivalin açılış etkinliğinde ise sahneye İspanya, Katalonya'dan gelen Orthemis Orchestra çıktı. "Orkestra tiyatro festivalinde neden açılış yapıyor" sorusuna yanıt olarak çok eğlenceli bir gösteri sundular. 13 müzisyen, tanınmış bestecilerin klasik eserlerini ve kültleşmiş filmlerin müziklerini seslendirirken sahnede yerlerinde duramıyor, sessiz sinema filmlerini andıran durum komedilerini ustalıkla sergilerken aynı anda kontrbas, keman gibi enstrümanları hatasız bir biçimde çalıyorlardı. Sahnede sandalye kapmaca oynayıp koşuşurken seyirciyle iletişim kuruyorlardı. Orkestra, son olarak da Zihni Göktay'ın yıllarca sahnede seslendirdiği "Lüküs Hayat" eserini çalarak büyük ustayı onurlandırdı. 30 Nisan'a kadar devam edecek festivalde 19 oyun sergilenecek.

"BİR MİLYONDAN FAZLA SEYİRCİ"

Festivalle ilgili Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ve Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt gazetemize açıklamalarda bulundu.

Nevgül Bilsel Safkan, "En uzun süredir desteklediğimiz festival çünkü vakfımız Adana’da kuruldu, burası bizim için çok kıymetli. Tiyatronun yeri bizim için ayrı. Festival bugüne kadar 1 milyon seyirciyi aştı. Her zaman olduğu gibi biletler hemen tükendi" dedi.

Kurt da Dünya Tiyatrolar Günü'nde açılış yapmaktan dolayı duydukları mutluluğu dile getirirken ilk defa Sri Lanka'dan bir oyunun festivalde yer aldığına dikkat çekti.

Özel tiyatrolar konusu...

Salgın öncesi de zaten sıkıntıları olan özel tiyatroların salgında karşılaştıkları güçlükler için devlet desteğini sorduğumuz Kurt “Devlet Tiyatrosu olarak sahnelerimizi özel tiyatrolara açtık. Rejisör, dekor, oyuncu talepleri konusunda da yardımcı olduk. O destekler halen devam ediyor. Faturalar ve mali açıdan destek konusunda da bakanlığımızın çalışmaları sürüyor" dedi.

Vakfın desteği...

Safkan da özel tiyatrolara "Müzede Sahne" etkinlikleriyle destek verdiklerini, bu sene de bu desteğin süreceğini belirtti. Sabancı Vakfı'nın sadece tiyatrolara değil, sanatın birçok dalına destek olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: "Sanat aracılığıyla farkındalık yaratmak çok mümkün.Tiyatro en uzun soluklusu, en yenisi ise Kısa Film Yarışması. Kent kazılarına da her sene büyük destek sağlıyoruz."