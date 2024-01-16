Adana’da iki sanatseverin kurduğu Muse Art Collective yoluna devam ediyor: Çukurova’ya ‘oda’dan doğan sanat

Yayınlanma: 16.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.01.2024 - 04:00

İzmir Devlet Opera ve Balesi’nin bas solisti Teyfik Rodos ve piyanist Dilan Demir’in özel olarak hazırladığı ve icra ettiği konseri dinleyenler arasında müzisyen Ömer Faruk Tekbilek de vardı.

Adana Turizm Seyahat Acentesi Salonu’ndaki konserde, Ahmet Adnan Saygun’un “Bozlak” eserinden Tevfik Güliyev’in “Akşam Mahnısı” ve bestesi Boris Fomin’e ait olam Rus halk şarkısı “Dorogoi Dlinnoyu” eserine kadar birçok şarkı seslendirildi.

‘SAMİMİ VE YEGÂNE’

Muse Art Colloective’in yaratıcıları mimar Övgün Ateşoğlu ve piyanist Dilan Dereli ile sohbet ettik. Muse Art Collective’in nasıl ve ne amaçla kurulduğunu sorduğumuzda Ateşoğlu şöyle yanıt verdi: “Düşünce yolculuğumuz geçtiğimiz baharda Adana’da Altınoran Düşünce Platformu imzası taşıyan fotomonografik ‘Maviş Ailesi’ çalışmasına dahil olmamız ile başladı. Adana’da seçkin ve sanata değer veren böyle bir ortamın içinde bulununca ve ‘Ne yapabiliriz’ sorusunu kendimize sorduk ve kafamızda tamamen şekillendi. ‘Butik ve özel’, ‘samimi ve yegâne’ kelimelerini doğru ifade eden aynı zamanda aldığımız eğitimlerimizin ve dolayısıyla mesleklerimizin sanata yansımasını gösterebileceğimiz Muse Art Collective adı ortaya çıktı.”

‘ADANA’YA YENİ SOLUK’

“Sanatın her dalına dokunmayı hedeflediğimiz bu yolculukta ismimizi oluşturan müzlerin mitolojide dokuz farklı sanat tanrıçasını temsil etmesinin bizi tam olarak anlattığını düşünüyoruz ve ismimizden her gün daha da çok ilham alarak ilerliyoruz” diyen piyanist Dilan Dereli, “Amacımız, ‘1 Piyanist-1 Mimar’ diyerek çıktığımız bu yolda multidisipliner sanat anlayışını pekiştirerek Adana’ya yeni bir soluk getirmek, Adana’ya değer katmak” diye konuştu.