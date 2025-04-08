Adana'dan Dünyaya Barış Mesajları: Portakal Çiçeği Karnavalı Başladı

Yayınlanma: 08.04.2025 - 14:43

Güncelleme: 08.04.2025 - 14:43

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden Tutkulu "Carmen" Operası

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Georges Bizet'nin unutulmaz eseri "Carmen"i Atatürk Kültür Merkezi'nde sahneye taşıyor. Carmen'in özgür ve tutkulu kişiliği ile Don José arasında yaşanan trajik aşk hikayesini anlatan operada başrolleri Aylin Ateş, Nesrin Gönüldağ, Ali Murat Erengül ve Efe Kışlalı paylaşıyor. Gösterimler 10, 12, 17, 24, 26 ve 30 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.

Notre Dame'ın Yeniden Doğuş Hikayesi National Geographic'te

Paris'in sembollerinden Notre Dame Katedrali'nin yangın sonrası yeniden inşası sürecini anlatan "Notre Dame: Küllerinden Doğan Tarih" belgeseli, National Geographic'te 6 Nisan'dan sonra yayınlanacak. Belgeselde tarihçiler, bilim insanları ve uzman zanaatkârların anlatımları yer alıyor.

39. Ankara Müzik Festivali'nin dikkat çeken etkinliklerinden biri olan Devingen grubu, modern ve geleneksel müziği Balkan ve Orta Doğu ezgileriyle harmanlıyor. Grup, Sinan Ayyıldız, Erberk Eryılmaz, Buğra Kutbay ve Alican Öztan'ın performansıyla 12 Nisan'da Tarihi Salon'da sahne alacak.?

Nükhet Duru Sahne Hayatının 50. Yılını Kutluyor

Türk müziğinin sevilen sanatçısı Nükhet Duru, sahne hayatının 50'nci yılını Ahmet Baran Orkestrası eşliğinde kutlayacak. Konser, 12 Nisan akşamı Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleşecek.

Ankara'dan Mehmet Özbek'e Özel Saygı Konseri

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, kurucu şefi Mehmet Özbek için özel bir konser düzenliyor. Etkinlik, 11 Nisan tarihinde sanatseverlerle buluşacak.

Gülsin Onay'dan Maurice Ravel Yıldönümü Konseri

Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, Maurice Ravel’in 150. doğum yılını "Gaspard de la Nuit" eseriyle kutluyor. Bu özel konser, 13 Nisan'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

İstanbul Modern’den Ömer Uluç Sergisi: "Ufuk Çizgisinden Öteye"

Çağdaş Türk sanatının önde gelen ismi Ömer Uluç'un eserlerinden oluşan "Ufuk Çizgisinden Öteye" sergisi, İstanbul Modern'de ziyaretçilerini bekliyor. Sergi, 12 Aralık 2025'e kadar devam edecek.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda "Mumyalar" Oyunu

İstanbul Devlet Tiyatrosu, Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun yazdığı "Mumyalar" oyunuyla toplumsal gerçeklere dikkat çekiyor. Ali Ersin Yenar ve Nışan Şirinyan'ın oynadığı oyun, seyirciyi etkileyici bir yüzleşmeye çağırıyor.

Aşık Veysel'in Yaşamı Ankara Sahnesinde

Ankara Devlet Tiyatrosu, Anadolu ozanı Aşık Veysel'in hayatını sahneye taşıyor. Osman Nuri Ercan'ın yazıp oynadığı oyun, ozanın sevgi ve mücadele dolu yaşamını izleyicilerle buluşturuyor.