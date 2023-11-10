Adanalılar, İlber Ortaylı’nın konferansını dinledi

Yayınlanma: 10.11.2023 - 17:19

Güncelleme: 10.11.2023 - 17:19

10 Kasım öncesinde, cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Adanalılarla buluşan İlber Ortaylı, kendisini dinlemek için gelen yaklaşık 10 bin kişiye Mustafa Kemal Atatürk’ü, cumhuriyeti, Adanalıların Fransız işgaline nasıl direndiğini ve Türk milletinin erdemlerini anlattı. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin bir aya yayılan cumhuriyetin 100. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında İlber Ortaylı, “100. Yılda Cumhuriyet” konulu konferans verdi. ASKİ Atatürk Spor Salonu’ndaki konferansa Adanalılar yoğun ilgi gösterdi. Ortaylı; Adanalıların 1. Dünya Savaşı sonrası, Fransız işgali sırasında dağlara çıkıp düşmana direnmesiyle, verdiği gerilla mücadelesiyle ilgili bilgi aktardı.

'Bu ülkede tek bir kişinin askeri olunur'

Katılımcıları selamlayan ve Ortaylı’ya teşekkür eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar; “Hepimiz Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyen hemşehrilerine canı gönülden katıldığını belirterek, “Bu ülkede bir kişinin askeri olunur, o da Mustafa Kemal Atatürk’tür” dedi. Karalar, “Bugün bu kalabalığı görünce yine aynı duygularla doldum taştım. Ben Zeydan Karalar olarak, laik demokratik Cumhuriyetin korunması, ilelebet payidar kalması için ödenmesi gereken ne bedel varsa ödemeye hazırım” diye konuştu. Başkan Karalar, Ortaylı’yı konferanstan önce makamında ağırladı ve bir kitabını kendisi için imzalamasının mutluluğunu yaşadı.