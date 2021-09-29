'Aday' ödüllere ambargo koydu

29 Eylül 2021 Çarşamba, 13:51

Aralarında "En İyi Kısa Korku Filmi", "En İyi Yönetmen", "En İyi Kurgu", "En İyi Sinematografi" ve "En İyi Film Müziği" kategorilerinin yer aldığı toplam 11 farklı alanda birincilik ödülü alan Aday filminde 22 kişilik teknik ekip, dokuz farklı ülkeden toplam 56 kişilik yapım ve oyuncu ekibi çalıştı.

Aday filminin müziklerini "Türkiye'nin Vangelis"i olarak da adlandırılan Can Atilla besteledi. Film içerisinde kullanılan geçiş müziklerini Amerikalı besteci Gage Hurley ve İsveç Kraliyet Akademisi ödüllü Ia Erlandsson hazırladı. Filmin konsept posterini ise Macar sanatçı Attila Varga tasarladı.

"BİRÇOK ÜLKEDE ÖDÜL ALDI"

Daha önce birçok kısa ve uzun metraj filmi bulunan Doç.Dr. Erkut Altındağ (Eksi Sıfır, Hedef, Gizem Birim, Perde) ile dizi ve film yönetmeni Volkan Özgümüş'ün (Yav He He, Son Takla, Tozkoparan, Her Yerde Sen) birlikte yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu da Prof. Dr. Ayşe Günsel ile Doç. Dr. Erkut Altındağ'ın birlikte yazdığı Aday filmi Amerika, Fransa, Hindistan, Makedonya ve Ukrayna başta olmak üzere birçok ülkeden birincilikle döndü.

Aday filmi, üç genç kızın üniversite finallerinden sonra bir araya gelerek evde zaman geçirdikleri bir gecede yaşadıklarını anlatıyor. Masum bir ev partisi, basit bir oyun olarak başlayan ayin sonrasında kabusa dönüşüyor.

Filmin festival yolculuğu devam ederken filmin yapımcısı Erkut Altındağ ödül sayısının artacağına yönelik beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti. Aday filminin yönetmenleri Erkut Altındağ ve Volkan Özgümüş, yeni yılda Şubat ayı içerisinde çekmeyi planladıkları Korku-Bilim Kurgu türündeki yeni sinema filmleri için hazırlıklara başladıklarını, ön prodüksiyon sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu belirttiler. 2022 yılında vizyona girmesi beklenen filmin, kullanılacak yeni çekim teknikleri ve güçlü senaryosu ile Türk sinemasına uluslararası platformda farklı bir bakış açısı kazandırması hedefleniyor.