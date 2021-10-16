Adele’den yıllar sonra yeni şarkı
Dünyaca ünlü sanatçı Adele, yeni şarkısı “Easy On Me” ve şarkıya eşlik eden klibiyle hayranlarıyla uzun bir aradan sonra tekrar buluştu.
Adele’in 19 Kasım Cuma günü yayımlanacak yeni albümü “30”un perdelerini aralayan “Easy On Me” şarkısının klibinde Adele, Cannes Grand Prix ödüllü yapımcı Xavier Dolan ile birlikte çalıştı. 2015 yılının en çok dinlenen şarkılarından “Hello”nun klibinin geçtiği evde başlayan yeni klip, Adele’in kaldığı yerden devam ettiği mesajını vurguluyor. Adele en son 2015 yılında “25” isimli albümünü yayımlamıştı.
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