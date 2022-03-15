‘Âdem’ filminin başrolü Halil Ergün oldu

15 Mart 2022 Salı, 17:12

Geçen yıl hazırlıklarına başlanan filmin konusu ve oyuncuları merakla bekleniyordu. Volkan Karataş’ın “Elde ettiğim bilgiler ışığında dünyanın yüz yıl sonrasını sizlere göstereceğim” dediği filmin başrolü usta sanatçı Halil Ergün oldu. Ayrıca kanser hastalığıyla savaşan ve oyunculuktan vazgeçmeyen Boğaç Aksoy da projede yer alıyor.

Filmin konusunu büyük bir titizlikle saklayan Karataş, gizemli projesinin zorlu kış sahnelerinin çekimlerini 600 bin m2’lik taş ocağı madenlerinde gerçekleştiriyor.

Âdem filminin çekimlerinde dört mevsim sahneleri yer alacağı için, büyük bir prodüksiyon hazırlığı yapılan projenin çekimlerinin bir yıl süreceği ifade edildi. Halil Ergün filmde bilim insanını canlandıracak.