Adile filminde Ayşen Gruda'yı canlandıracak oyuncu belli oldu!

BKM yapımı ve yönetmenliğini Çağan Irmak’ın üstlendiği, başrolünde Meltem Kaptan’ın yer aldığı ‘Adile’ filminin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Filmde, Yeşilçam’ın efsane ismi Adile Naşit’in hayatı beyaz perdeye taşınırken, dönemin tiyatro ve sinema dünyası da yeniden canlandırılıyor.

GENÇ AYŞEN GRUDA ROLÜ ELİF NUR KERKÜK'E EMANET

Filmin dikkat çeken oyuncularından biri de Elif Nur Kerkük. Kerkük, Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından Ayşen Gruda’ya hayat verecek. Gruda'nın ikonik duruşunu perdeye aktarmaya hazırlanan genç oyuncu, rolüne büyük bir titizlikle hazırlandığını ifade etti.





“SADECE FİLMLERİNİ DEĞİL, RÖPORTAJLARINI DA İZLEDİM”

Elif Nur Kerkük, karakterine hazırlanırken Ayşen Gruda’nın oynadığı filmlerin yanı sıra skeçlerini ve röportajlarını da incelediğini belirtti. “Oynadığı ve ulaşabildiğim her şeyi izledim. Her rolde ayrı bir karaktere bürünmüş olması ve her karaktere işlediği farklı nüanslarıyla gerçekten inanılmaz,” diyerek Gruda’nın oyunculuk yeteneğine hayranlığını dile getirdi.

AYŞEN GRUDA İLE YOLLARI KESİŞMİŞ

Genç oyuncu, geçmişte Ayşen Gruda ile aynı projede yer aldığını da anlattı: “Orada kendisini yakından tanıma şansı bulmuştum. Öncelikle kendisine ‘domates güzeli’ denmesinden pek hoşlanmadığını söylemeliyim ama yaptığı skeçle gerçekten döneme imza atmıştır.”





“GERÇEK BİRİNİ OYNAMAK ZOR AMA KEYİFLİ”

Bu rolün kendisi için çok özel olduğunu vurgulayan Kerkük, “İlk defa bir role çalışırken, gerçek birini canlandırmanın ne kadar keyifli ama bir o kadar da zor olduğunu fark ettim. Diksiyonunda zamanın getirdiği detaylar ve harfleri karakteristik söyleyişi üzerine oldukça dikkatle çalıştım. Umarım hakkını vermişimdir,” sözleriyle duygularını paylaştı.

Elif Nur Kerkük’ün performansıyla canlandıracağı Ayşen Gruda karakteri, Adile Naşit’in yaşamını konu alan filmde önemli bir yer tutacak. Film, Yeşilçam’a duyulan özlemi bir kez daha gözler önüne sermeye hazırlanıyor.