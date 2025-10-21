Adile Naşit’in hayatı beyazperdeye taşınıyor: Filmden ilk kareler geldi

Çağan Irmak’ın yönetmenliğini üstlendiği, Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Adile Naşit’in hayatını konu alan filmin afişi yayınlandı. Başrolünde Meltem Kaptan’ın yer aldığı film, 5 Aralık 2025’te sinemalarda seyirciyle buluşacak.



Meltem Kaplan Adile Naşit'e hayat veriyor



BKM yapımcılığında çekimleri yaz aylarında tamamlanan filmde, Naşit’in sinema ve tiyatro kariyerinin yanı sıra özel yaşamına da yer veriliyor. Filmde ayrıca Münir Özkul, Tarık Akan, Ayşen Gruda ve Kemal Sunal gibi Yeşilçam’ın diğer efsane isimleri de hikâyede yer alacak.



Levent Can, Münir Özkul'u canlandırıyor



Yönetmenliğini Çağan Irmak’ın yaptığı filmde Meltem Kaptan’a Özgürcan Çevik, Seda Bakan, Levent Can, Serhat Tutumluer, Bülent Seyran, Mehmet Avdan, Deniz Cengiz, Tarık Ündüz, Bora Akkaş, Şeyla Halis ve Tülin Özen eşlik ediyor.

Yeşilçam’ın “Masal Anası” Adile Naşit’in sevgi dolu hayat hikayesini konu alan film, hem nostaljik hem de duygusal yönüyle sinemaseverleri geçmişe götürmeyi hedefliyor.