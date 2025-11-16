Adile Naşit’in hayatını konu alan 'Adile' filminden ilk fragman yayımlandı

Yeşilçam’ın efsanevi oyuncusu Adile Naşit’in hayatını anlatan Adile filminden ilk fragman yayımlandı. Film, izleyicilere Naşit’in hayatına dair özel ve duygusal anlar sunmayı hedefliyor.

Yönetmen koltuğunda Çağan Irmak’ın oturduğu yapımda, Adile Naşit rolünü Rabiye Kurnaz George W. Bush’a Karşı filmindeki performansıyla Berlin Film Festivali’nde En İyi Başrol ödülünü kazanan Meltem Kaplan üstleniyor.

Film, Naşit’in hayat hikâyesine paralel olarak dönemin unutulmaz oyuncuları Münir Özkul, Müjde Ar, Tarık Akan, Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Ayşen Gruda gibi isimleri de ekrana taşıyacak.

BKM yapımı Adile filmi, 5 Aralık 2025 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak.