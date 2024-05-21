Adnan Avni'nin Spadium sergisi açılıyor
Adnan Avni'nin , hayata yönelik niyetinin bilinç ötesi yansımaları olduğunu fark ettiği resimlerinden oluşan Spadium sergisi sanatseverlerin karşısına çıkıyor.
Adnan Avni'nin , hayata yönelik niyetinin bilinç ötesi yansımaları olduğunu fark ettiği resimlerinden oluşan Spadium sergisi sanatseverlerin karşısına çıkıyor. İnsan figürünün bulunmadığı sergide Avni, eserleriyle birlikte katılımcıları bir karga gözünden kuşbakışı olarak sergiyi deneyimlemeye davet ediyor. Yarın 18.30'da Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde Neyzen Sercan Peşan ve Piyanist Görkem Ediz'in dinletisi eşliğinde açılacak sergide 25 Mayıs'ta 14.30-17.30 arasında 'özgürlük' temalı söyleşi yapılacak. Serginin kapıları, 10 Haziran'a kadar sanatseverlere açık olacak.
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