ADOB'dan 'Maskeli Balo'

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 04:00

TİYATRO

Tiyatro Ciddibazlar

“Sabit Efendi Yahut Tuvalet Kâğıdının Bilinmeyen Tarihçesi”

Basit matbaa işleri yaparak geçinen Sabit Efendi, yeniden kitaplar basılabilecek aydınlık günlerin gelmesini beklemektedir. Yaz geldiğinde ülkedeki baskı ortamı artık patlama noktasına gelmiştir. Nihayet II. Meşrutiyet ilan edilir. Bu sayede kitaplar basmak mümkündür. Sabit Efendi, kitabını basmak üzere, genç bir yazar ile anlaşır; ancak hayaline kavuşacağı bu sırada yıllardır aşığı olduğu Vesna’nın kendisinden hamile olduğunu öğrenir. Kızın evlenmek için tek bir şartı vardır: Matbaacılığı bırakıp onu ve çocuklarını rahatça geçindirecek bir iş yapması! Bu istek üzerine Sabit Efendi, ne yapacağını bilemez. Çaresizliği onu “Tuvalet Kâğıdı” imalatı ve satışına dek sürükleyen komik olaylara maruz bırakır. Batuhan Yalçın’ın yazıp yönettiği oyun 25 Mart tarihinde saat 20.00’de Tiyatro Tempo’da seyirciyle buluşuyor.





AST Bilkent Sahne

“12 Numaralı Adam”

Erkan Kolçak Köstendil’den 90 dakikalık ‘’tek kişilik’’ gösteri ‘’yedek kalecinin son şansı’’

Yıllarını aynı takımda geçirmiş bir kaleci ...

Bir kaç maç üst üste yediği hatalı goller nedeniyle yedek kalmış ve yıllar boyunca tekrar kaleye geçeceği günü beklemiştir.... Kader onu kalesine belki de hiç top gelmeyecek bir maçta tekrar kaleye geçirir…

Bu 90 dakika onun; geçmişini, yaşadıklarını, seçimlerini ve hayatı, seyirciyle beraber sorguladığı bir 90 dakikaya dönüşecektir....

Kaleci Erkan Kolçak Köstengil'den kalede kalmak, aile olmak, yalnız kalmak, çizgilerin dışına çıkmak üzerine; seyircinin taraftara dönüştüğü bir oyun 12 Numaralı Adam.

23 Mart Perşembe, saat 20.30’da (AST Bilkent Center)





Düşkapanı Sanat Merkezi/Necdet Ersan Sahnesi

“O Kız Buraya Gelecek”

"Keşke o ana tekrar gidebilseydim." En çok kullandığımız cümlelerden birisidir. Oysa zaman sürekli doğrusal bir şekilde akar. Onu tutamayız. Ancak o bizi tutabilir. Başaran sevgilisi Melis tarafından terkedilmiştir. Tek isteği ise terkedildiği güne geri dönebilmektir.

Evren Ersan’ın yazdığı, Omad Darvishi’nin sahneye koyduğu oyunu 23 Mart Perşembe, saat 20.00’de Düşkapanı Sanat Merkezi/Necdet Ersan Sahnesi’nde izleyebilirsiniz.





Tiyatro Libra

Palto

Nikolay Gogol’ün ölümsüz eserlerinden biri olan “Palto” adlı hikayeden, tek kişilik bir oyun olarak Kadri Özcan tarafından adapte edilen eser, Sırbistan Belgrad’da düzenlenen İnternational Monodrama and Pantomime Festivali’nde ardından 2. Berlin Türk Tiyatroları Festivali’nde sahne aldı. 2018 yılında Tiflis Liberty tiyatrosuna özel davetli olarak Gürcü seyircilerle buluştu. Palto adlı öykünün, kahramanı Akaki Akakievich’in olayları kendi gözünden anlattığı oyun, sürpriz finali ve oyunculuk performansı ile eleştirmenler tarafından gösterildiği her yerde övgüler almayı başardı. Yapımcıları tarafından hikayenin sahneye taşınması ölümsüz yazar Gogol’e bir saygı duruşu olarak kabul ediliyor…

Nikolai Vasilievich Gogol’un yazdığı, Kadri Özcan’ın uyarladığı, Mine Acar’in sahneye koyduğu oyunu 27 Mart tarihinde saat 20.00’de Ankara Yeni Sahne’de izleyebilirsiniz.





Konya DT

“Yanlış Pencere”

New York’lu çift Marnie ve Jeff ara verdikleri ilişkilerine ikinci bir şans tanıdıkları sırada karşı dairede oturan komşularını gözetlerken bir olaya tanık olurlar. Şahit oldukları olay onları yeni serüvenlere sürüklerken, ilişkileri ile ilgili bazı sırların da açığa çıkmasına neden olur. Arkadaşları ve aynı zamanda komşuları olan Robbie ve Midge’de olaylara dahil olur. Komşularının evine gizlice sızmaları ile eğlence başlar. Çarpan kapılar, anlaşılmayan konuşmalar ve çalınan cesetler geride iki soru bırakır; Lila Larswald’u kim öldürdü ve eğer ölmediyse o zaman ölen kim? Peki ya katil?

Billy Van Zandt ve Jane Milmore’nin yazdığı, Ayşegül Hardern’in çevirdiği, Birkan Görgün’ün sahneye koyduğu oyunu 23,24,25 Mart tarihlerinde saat 20.00’de Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde izleyebilirsiniz.





Ankara DT

“Yaş Günü Partisi”

Kumpanyanın üyeleri: Meg, Petey, Lulu ve Stanley.

Meg'in eski bir konser piyanisti olduğunu düşündüğü Stanley, yaklaşık bir yıldır Meg ve Petey'in mekânında konaklamaktadır. Sıradan bir gün başlar; okunan gazete, edilen kahvaltı ve tekrarlanan konuşmalar. Her şey olağan görünmektedir. Bir o kadar güvenli. Ta ki iki ziyaretçinin konaklamak üzere bu mekânı seçtikleri haberi gelene kadar. Kimdir bu ziyaretçiler? Stanley, bu ziyaretçilerden neden rahatsız olmaktadır? Son bir yıldır Stanley’den başkasının gelmediği bu yere neden gelmişlerdir? Sorular cevabını bulamadan gizemli ziyaretçiler çıkagelir; Goldberg ve Mccann. Meg, gelenlere Stanley’in yaş günü olduğunu söyler. Onun için bir parti vereceklerdir. Gerçek nedir bilinmez. O gün Stanley’in yaş günü müdür? Yoksa yaş günü değil midir? Sorular yine cevapsızdır. Yaş günü partisi sürprizlerle doludur. Neden olduğu anlaşılamayan sorgulamalar, suçlamalar, psikolojik ve fiziksel şiddet… Her şey belirsiz, bir o kadar tekinsizdir. Gündelik hayatı kesintiye uğratan tehdit, belki de hemen kapının önündedir...

Harold Pinter’in yazdığı, Prof. Bozkurt Kuruç’un çevirdiği, İskender Altın’ın sahneye koyduğu oyun 21,22,23,24,25 Mart tarihlerinde saat 20.00’de Şinasi Sahnesi’nde izlenebilir.





KONSER

CSO Ada Ankara Ana Salon

“Aşık Veysel’in Vefatının 50. Yıldönümü Özel Konseri”

Cumhuriyetimizin 100. yılı

Unesco’nun Anma ve Kutlama Yıldönümleri

Şef; Cemi’i Can Deliorman

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, duru ve arı bir dille yazdığı şiirlerinde yansıttığı vatanseverlik, hoşgörü, yaşama sevinci ve sevgi mesajlarıyla hem kendi dünyasını aydınlatan hem de bugünlere ışık tutan dünya çapında bir halk ozanı olan Âşık Veysel'in vefatının 50'nci yıl dönümü ve “UNESCO 2023'ü Aşık Veysel Yılı“ ilan ettiği günün anlam ve önemine uygun olarak Erberk Eryılmaz tarafından bestelenen ve dünyada ilk seslendirilişi olan “Bir Büyük Dünya - Aşık Veysel” 24 Mart 2023 tarihli konserinde seslendirilecek.





CSO Ada Ankara Mavi Salon

Başkent Üniversitesi Orkestra Akademik Başkent Sezon Konserleri 5

Orkestra Akademik Başkent, ülkemizin başarılı şeflerinden Hasan Niyazi Tura yönetiminde oldukça parlak bir kariyere sahip olan ve aynı zamanda Buffet Crampon markasının resmi sanatçısı da olan Ecesu Sertesen’e eşlik ediyor. Sertesen Tura’nın klarnet konçertosunu seslendirecek. Programda Hasan Uçarsu’nun Lamento’su ve Yalçın Tura’nın Ağıt ve Enginlerden Yücelerden’i de yer alıyor.

23 Mart Perşembe, Saat 20.00’de CSO Ada Ankara Mavi Salon.





CSO Ada Ankara Mavi Salon

Şenay Lambaoğlu

Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında katıldığı festivallerle büyük beğeni toplayan yorumcu, şarkı yazarı ve besteci Şenay Lambaoğlu müziğinde caz, pop ve rock tınılarını ustaca harmanlayarak kurduğu diyalogla müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Yorumculuğunun yanı sıra şarkı yazarı kimliği ve özgün tarzıyla dikkat çeken Şenay Lambaoğlu’nun “Hayat Defteri” adlı 5. ve son albümü ile 2021 Mayıs ayında müzikseverlerle buluşmuş ve müzik eleştirmenleri tarafından büyük beğeni toplamıştı. Düzenlemelerini Genco Arı’nın yaptığı “Bilirim”, “Çiçekli Perdeler” ve “Sis” şarkılarıyla kadınlara ilham veren sanatçı konserde en sevilen şarkılarından oluşan renkli bir repertuarla sahnede.

Piyanoda Kaan Bıyıkoğlu, trombonda Bulut Gülen, kontrbasta Baran Say ve davulda Turgut Alpbekoğlu gibi Türk caz sahnemizin usta isimlerinin bir araya geldiği bu özel konser 22 Mart tarihinde CSO Ada Ankara Mavi Salon'da saat 20.00’de sizleri bekliyor.





OPERA VE BALE

Ankara Devlet Opera ve Balesi

“Maskeli Balo”

Konu; Vali Riccardo, yakın arkadaşı Renato’nun eşi Amelia’ya gizliden gizliye aşıktır. Üstelik aşkı karşılıksız da değildir. “Amelia da O’na tutkundur. Riccardo, kendisinden kentin ünlü büyücü ve falcısı Ulrica’nın idam kararının imzalaması istendiğinde, kimlik değiştirerek falına baktırmayı düşünür. Ulrica’nın mağarasında saklanıp olanları gözlediği sırada Amelia girer, yasak aşkına çare istemektedir. Ulrica, bu çarenin darağacı altındaki otlarda bulunduğunu söylemiştir. Gizlice anlatılanları duyan Riccardo, Amelia oradan ayrıldıktan sonra kendi falına da baktırır. Falcı Ulrica, Riccardo’ya elini ilk sıkan kişi tarafından öldürüleceğini söyler. Kısa süre sonra Riccardo’yu arayan sadık dostu Renato görünür ve elini sıkar. Fedakar dostu tarafından öldürülebileceği yolundaki kehanet Riccardo’yu eğlendirmekten öte bir işe yaramaz.

“Maskeli Balo” 25 Mart 2023 Çarşamba günü Ankara Opera Sahnesi’nde saat 20.00’de izlenebilir.





SERGİ

Cumhuriyet Kültür Merkezi

“Rota”

Yeni Nesil Sanat Alanı sanatçıları, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına az bir süre kala izlenecek “Rota”yı Ankara CKM’de sanatseverlerle buluşturuyor. “Mustafa Kemal Atatürk’ün bilim, kültür ve akıl ışığında çizdiği rotadan uzaklaşmanın sancıları sürerken aydınlık geleceğe çizilen “rotanın” sanat üzerinden geçtiği yadsınamaz bir gerçektir. 100’üncü yıla günler kala genç sanatçılar gidilecek Rota’yı yeniden anımsatmak istiyor” ana temasıyla gerçekleşen sergiye katkı veren sanatcılar; Ağıt Uğur Uludağ, İlknur Akyüz, Hasan Mirza, Erdal Arslan, Gülistan Kaya, Derya Ahmetbeyoğlu ve Mehmet Babat. Türkiye’nin yaşadığı felaketlerin sanatla aşılacağına inanan, umutla eserlerini üretmeye devam eden sanatçıların “Rota” ismini verdiği sergi, 31 Mart’a dek Abidin Daver Sokak No:14 Çankaya/Ankara adresindeki Ankara CKM’de ziyaret edilebilecek.





Zülfü Livaneli Kültür Merkezi

Mutluluk Sergi Salonu

“Avcısından El Alan” sergisi, Bilge Karasu’nun “Avından El Alan” masalına gönderme yaparken yaşadığımız çevrenin sınırlarına itilmiş olan, dışarıda bırakılan doğanın queer sınırlarında dolanıyor. Toplumun yarattığı bu sınır ve toplumsal cinsiyet arasındaki gerilimin içerisinde dolaşan sergi; vahşi doğa, birey, üretilmiş çevre, doğaya özlem, cinsiyet ve kimlik gibi kavramların altını boşaltıp yerine Queer Ekoloji okumaları önerirken birey, doğa, ekoloji, toplumsal cinsiyet ve toplum arasında yıllardır süregelen savaşın anatomisini yeniden ele alıyor. Sergi 31 Mart’a dek Zülfü Livaneli Kültür Merkezi Mutluluk Sergi Salonu’nda izlenebilir.





Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Füreya Koral Sergi Salonu

“Devasa Başlar”

Meksika’daki arkeolojik bolluk, çiftlik işçilerinin küçük eserlerden gömülü insan kalıntılarına ve heykellere kadar uzanan tesadüfi keşifler yapmalarına yol açtı. 1853’te bir çiftçi, oyulmuş büyük bir taş keşfetti. Bunun, içinde hazine olan metal bir çömlek olduğuna inanarak toprağı kazdı ve böylece ilk devasa başı keşfetti. Bu sergide fotoğraflar aracılığıyla devasa baş heykellerinin keşifleri ve korunma süreçleri anlatılıyor. Kayalara oyulmuş bu anıtsal başlar, ilk Mezoamerikan uygarlığı olan Olmeklerin en belirgin eseridir. Olmekler özellikle güney Veracruz ve Tabasco arasında yer alan Meksika Körfezi’nin göl kenarına merkezleşmiş olarak ortaya çıkmıştır. “Devasa Başlar” 21 Mart Salı, saat 18.30’da Füreya Koral Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluşuyor. Sergi 3 Nisan’a dek ziyaret edilebilir.





Krişna Sanat Merkezi

“İblislerin Gece Geçidi – II. Kısım”

Burçak Mangalcı Başel

Canavarlar aynı zamanda psikolojik durumumuza ilişkin önemli mesajlar aktarırlar. İçimizdeki ötekiyi temsil ederler. Aydınlık gündüz dünyası ile masalsı canavarlarla dolu karanlık gece dünyası arasındaki ayrımı yansıtırlar. Aynı yaşamak için ışığa ihtiyaç duyarken, yaralarımızın iyileşmesi için karanlığa sığınmak istememizin büyük bir ironi oluşturması gibi. 21 Mart 2023 Salı günü saat 18.00'de açılacak sergi, 19 Nisan tarihine kadar sanatseverlerle buluşacak.





Galeri Soyut

Yıldız Doyran – “Yeniden Doğa”

İbrahim Akgüney – “Yongadan Masallar”

Mehveş Ögel – “Kaçış”

Üç farklı tekniğin, aynı galeride farklı salonlarda bir araya gelen sergi, 5 Nisan tarihine kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.