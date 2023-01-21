AFSAD'lı 30 sanatçının seçkisi Ankara CKM'de

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 14:40

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 14:40

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) üyesi 30 fotoğraf sanatçısının seçkisinden oluşan serginin açılışı, sanatçı ve sanatseverlerin katılımıyla Ankara Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde (CKM) yapıldı. AFSAD Başkanı Cengiz Oğuz Gümrükçü bu birlikteliğin derneklerine güç kattığını ve bir çok projede Cumhuriyet’in yanında olacaklarını söyledi. Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen serginin küratörlüğünü Güven Baykan yaptı. Sergi, 2 Şubat'a dek Abidin Daver Sokak No:14 Çankaya/Ankara adresindeki Ankara CKM’de ziyaret edilebilecek.

Sergide fotoğrafı sergilenen sanatçılar ise şöyle:

Ali Baydaş, Ali Rıza Akalın, Alpaslan Aydın, Aynur Köymen, Bülent Demirel, Celal Erftem, Çerkes Karadağ, Doğnay Sevindik, Dora Günel, Emine Kart, Eren Özerdim, Evren Yalta, Göker Müftüoğlu, Gülnaz Çolak, Gülser Günaydın, Gülümser İşçelebi, Güney Erol, H.Bülent Doğan, Halide Akcengiz, Halit Uluç, İbrahim Göğer, Kemal Cengizkan, Mehmet Özer, Mehtap Yıldız, Neyzen Cömert, Özcan Yurdalan, Özer Esmer, Sebahattin Alaçam, Sıtkı Fırat, Tuğrul Çaka