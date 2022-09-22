Agatha Christie’nin kitapları çizgiromana uyarlandı

22 Eylül 2022 Perşembe, 00:01

Yüz dile çevrilen kitapları tüm dünyada yüz milyonlarca, İngiltere’de ise bir milyar kopyanın üzerinde basılan, Polisiye Edebiyatının ustalarından Agatha Christie’nin kült eserlerinden Doğu Ekspresinde Cinayet, Kütüphanedeki Ceset ve Gizli Düşman, Benjamin von Eckartsberg tarafından çizgi romana uyarlandı ve Altın Kitaplar etiketiyle raflarda yerini aldı.

Hercule Poirot’nun dünyayla bağları kesilmiş bir trende meydana gelen gizemli bir cinayeti çözmeye çalıştığı Doğu Ekspresinde Cinayet çizgi romanının çizimleri Chaiko’ya; Christie’nin ünlü karakterlerinden Bayan Marple’ın boğularak öldürülmüş ve cesedi Arthur ve Dorothy Bantry çiftinin evindeki kütüphanede bulunmuş kimliği belirsiz bir kadının cinayetinin izini sürdüğü Kütüphanedeki Ceset’in çizimleri ise Oliver Dauger’a ait.

Agatha Christie’nin çizgi roman uyarlaması ve çizimleri Emilio Van Der Zuiden imzası taşıyan Gizli Düşman’ında ise gözüpek dedektifler Tommy ve Tuppence ilk maceralarıyla karşınızda!

Doğu Ekspresinde Cinayet ve Gizli Düşman’ın çizgi roman uyarlamalarını dilimize Gökçe Yavaş, Kütüphanedeki Ceset’i ise Berrak Kayaoğlu çevirmiş.